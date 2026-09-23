Лавров пожаловался Рубио на украинские удары по объектам в России

Государственный секретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили вопросы российско-украинской войны.

Об этом сообщили в российском МИД, пишет "Европейская правда".

Как заявили в ведомстве, в ходе обсуждения министр иностранных дел России и госсекретарь США рассмотрели "деструктивные действия Киева, который целенаправленно наносит удары по гражданскому населению и трансграничным инфраструктурным объектам, что приводит к дестабилизации мировых энергетических рынков".

При этом Лавров заявил Рубио, что Россия остается приверженной "достижению целей" развязанной ею войны.

Среди прочего, они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Закавказье, в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, а также "тему противодействия нелегитимным практикам в международно-правовой сфере со стороны некоторых многосторонних институтов". Речь шла и о подготовке к запланированным до конца года мероприятиям "Группы двадцати".

Российская сторона также заявила о необходимости скорейшего налаживания двусторонних отношений в соответствии с договоренностями лидеров России и США, в частности в отношении перспектив экономического сотрудничества, культурно-гуманитарных обменов, упрощения взаимных поездок и контактов.

В МИД РФ подчеркнули, что это предполагает честный диалог по устранению "раздражителей", восстановление нормального режима функционирования дипломатических миссий обеих стран и "возвращение де-факто конфискованной российской собственности в США".

Стороны договорились продолжить диалог по этим вопросам.

В Госдепе, в свою очередь, заявили, что в беседе Лаврова и Рубио речь шла о войне между Россией и Украиной, а также о двусторонних отношениях между США и РФ.

Как сообщалось, госсекретарь США Марко Рубио 23 сентября заявил, что достижение энергетического перемирия между Россией и Украиной является сложной задачей, но Вашингтон попробует это сделать.

Также Рубио выразил надежду, что глава РФ Владимир Путин посетит саммит лидеров G20, который состоится в Майами в декабре этого года.

По данным Bloomberg, Путин, вероятно, пропустит саммит G20 в США с участием президента Дональда Трампа.