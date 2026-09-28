В Варшаве не хватило подписей за референдум об отстранении мэра от должности

Референдум об отставке мэра Варшавы Рафала Тшасковского и городского совета не состоится из-за нехватки подписей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Инициаторы акции собирали подписи под ходатайством о проведении референдума об отставке мэра столицы Рафала Тшасковского и городского совета.

Им удалось собрать 111 тыс. подписей, что на 21 тыс. меньше необходимого минимума.

Мачей Вильк, инициатор группы Stołeczna Operacja Referendalna, во время пресс-брифинга поблагодарил волонтеров и варшавцев за работу. "Я убежден, что этот порыв не будет напрасным.

Это было действительно народное движение снизу", – заявил он.

Он отметил, что никакие политические движения не принимали участия в этой акции. "Я удивлен, что партия "Право и справедливость", как оппозиционная, не присоединилась к сбору подписей. Даже в рамках собственных структур", – добавил он.

Он сообщил, что деятельность Stołeczna Operacja Referendalna завершилась, а теперь начнет работу "Столичная организация развития".

Как сообщалось, для назначения референдума необходимо было заручиться поддержкой 10% избирателей Варшавы – ориентировочно 132 тысяч жителей.

Напомним, 24 мая в Кракове прошел референдум об отзыве Александра Мишальского, представителя партии Дональда Туска "Гражданская платформа", с поста мэра, что привело к его отставке.

27 сентября в первом туре внеочередных выборов мэра Кракова победил независимый кандидат Лукаш Гибала, набравший 36,38% голосов.