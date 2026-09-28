Иран отверг причастность к инциденту со взрывчаткой возле базы войск США в Великобритании

Иран отверг предположения о том, что он причастен к пяти арестам, произведенным возле британской авиабазы "Фэйрфорд".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian со ссылкой на посольство Ирана в Лондоне.

Британские детективы по борьбе с терроризмом публично не объявляли, кого именно они считают причастным к инциденту. Однако источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что мотив, связанный с Ираном, считается наиболее вероятным.

"Посольство Исламской Республики Иран в Лондоне категорически отвергает и решительно осуждает недавние безосновательные и злонамеренные спекуляции, опубликованные некоторыми британскими лицами и СМИ, которые пытаются связать Иран с задержанием пяти подозреваемых вблизи авиабазы ВВС Великобритании "Фейрфорд", – заявили в посольстве.

По словам иранских дипломатов, распространение таких "вымышленных спекуляций" не преследует иной цели, кроме как подпитывать пропаганду иранофобии в Великобритании.

"Исламская Республика Иран оставляет за собой право принять соответствующие правовые меры, если это будет необходимо, для защиты прав и интересов страны и ее народа в ответ на вводящие в заблуждение и вредные медийные нарративы", – говорится в заявлении.

27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы "Фейрфорд" в графстве Глостершир.

Президент США Дональд Трамп заявил, что задержанные по делу о возможной подготовке теракта на авиабазе "Фэйрфорд" в Великобритании длительное время находились под наблюдением и, по его словам, "планировали нанести большой ущерб" авиабазе, которую использовали войска США.

Британская полиция в понедельник допросила пятерых мужчин, задержанных по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами, и подготовке к теракту вблизи авиабазы "Фейрфорд", которую США использовали для операций против Ирана.