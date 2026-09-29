Популярность Макрона упала до исторического минимума

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал на 7 процентных пунктов по сравнению с концом июня, достигнув исторического минимума: лишь 18% опрошенных французов считают его хорошим президентом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV со ссылкой на результаты опроса Odoxa-Mascaret, проведенного для Public Sénat.

Рейтинг главы государства резко упал на фоне обеспокоенности французов мерами, принятыми для сдерживания роста цен на топливо.

Популярность премьер-министра Себастьена Лекорню также резко снизилась на 8 процентных пунктов по сравнению с предыдущим опросом: лишь 24% респондентов считают его хорошим премьер-министром.

Среди политиков, участвующих в президентской кампании, дуэт лидеров ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен и Жордана Барделла по-прежнему возглавляет рейтинг: 35% опрошенных заявляют, что поддерживают их или симпатизируют им. Однако рейтинг обоих политиков снизился – на четыре и пять пунктов соответственно.

Бывший премьер-министр и кандидат от партии "Горизонты" Эдуар Филипп имеет 27% поддержки (-3 пункта). Экс-президент Франсуа Олланд имеет 22% поддержки (-1 пункт), опережая Рафаэля Глюксманна ("Общественная площадь") с 20% поддержки (рост на 1 пункт).

Как известно, перед президентскими выборами 2027 года во Франции неформальный лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лидирует в опросах со значительным отрывом от конкурентов.

27 сентября во Франции были переизбраны 178 из 348 членов верхней палаты парламента; ультраправая партия "Национальное объединение" впервые получила возможность сформировать парламентскую группу в Сенате.

Между тем официальные лица из стран ЕС пытаются развеять опасения, что возможные победы на выборах партий, скептически относящихся к Украине, во Франции и Германии могут подорвать европейскую поддержку Киева.