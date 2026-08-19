Эстония расследует причастность РФ к поджогу оборонного предприятия

В Эстонии расследуют возможную причастность РФ к поджогу здания компании Milrem Robotics – производителя боевых машин, имеющего тесные связи с Украиной и контролируемого инвестором из ОАЭ.

Об этом в своём Facebook написал премьер-министр Эстонии Кристен Михал, сообщает "Европейская правда".

Михал сообщил, что инцидент произошёл в ночь на субботу, 15 августа, в самом густонаселённом районе Таллинна Ласнамяэ.

"Было подожжено здание, которое использовала компания Milrem Robotics. К счастью, никто не пострадал. Подозреваемые в поджоге установлены, и прокуратура ходатайствует об их аресте", – отметил он.

Глава эстонского правительства выразил благодарность местному жителю, заметившему подозрительные действия, а также спасателям и следственным органам за оперативную и профессиональную реакцию.

"Теперь в ходе расследования необходимо выяснить, почему было совершено это преступление. Проверяется версия о том, что речь могла идти о саботаже и что за поджогом стоит Россия. Государство серьезно относится к этой возможности и действует соответствующим образом. Если целью этого деяния было запугать Эстонию, посеять раздор между нашими людьми или заставить нас отказаться от поддержки Украины, то это не удастся", – подчеркнул он.

Михал добавил, что Эстония не позволит себе угрожать и оказывать на себя давление.

"Мы отстаиваем свои решения и продолжаем поддерживать Украину", – резюмировал он.

Недавно в Германии приговорили к тюремному заключению молодого украинца, который якобы планировал поджоги в интересах России.

В июне суд в Великобритании приговорил к семи годам лишения свободы гражданина Украины Романа Лавриновича за поджоги автомобиля и домов, связанных с тогдашним британским премьером Киром Стармером в мае прошлого года.

В Литве решили передать в суд дела пяти человек, двое из которых – украинцы, которых обвиняют в попытке теракта по заказу российской разведки.