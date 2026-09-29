Экс-министра культуры Венгрии задержали по подозрению в растрате

Во вторник, 29 сентября, представители венгерской прокуратуры сообщили, что бывшего министра в кабинете экс-премьера Виктора Орбана задержали по обвинению в растрате средств Национального культурного фонда (NKA).

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление прокуроров, передает "Европейская правда".

Речь идет о бывшем министре культуры и действующем депутате парламента Балаже Ганко.

По словам представителей венгерской прокуратуры, его задержали в понедельник, 28 сентября, в Национальной налоговой и таможенной администрации после того, как депутаты проголосовали за снятие с него депутатской неприкосновенности.

"В результате продолжающегося расследования (…) по факту уголовного правонарушения в виде растраты (…) прокуратура взяла под стражу депутата парламента Балажа Ганко и допросила его в качестве подозреваемого", – заявили прокуроры.

Сам Ганко, как отмечается, в прямом эфире на странице Орбана в Facebook опроверг обвинения.

"Моя совесть чиста, это политический показательный процесс", – заявил он.

Накануне сообщалось, что Национальное управление по возврату и защите активов объявило о начале расследования четырёх дел, касающихся периода премьерства Орбана.

Напомним, в июне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о начале операции "Очистительный огонь", направленной против коррупции во всех ветвях власти и нацеленной на чиновников правительства его предшественника, Виктора Орбана.

В рамках этой операции был создан новый орган по борьбе с коррупцией – Национальное управление по возврату и защите активов.

Орбан вызвал скандал в Венгрии, подвергнув критике ведомство во время телеинтервью – он пригрозил, что "Фидес" обнародует имена лиц, работающих в агентстве, и будет отслеживать дела, в расследовании которых они принимали участие.