WSJ рассказали, как посланник Кремля соблазнял переговорщиков Трампа выгодами от "дружбы"

Во время переговоров спецпосланца президента США Стива Виткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с переговорщиком от РФ Кириллом Дмитриевым о завершении войны в Украине последний активно рассказывал им о выгодах от потенциального двустороннего сотрудничества, чем заинтересовал их.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в большой публикации The Wall Street Journal.

По информации, которую издание собрало из широкого круга источников, обсуждение между американскими и российскими переговорщиками во время их встреч, в частности последней в Майами в октябре, выходило далеко за пределы российско-украинской войны.

Среди прочего, они якобы говорили о том, как "поднимать" российскую экономику после прекращения боевых действий, с приоритетом для американских компаний перед европейскими.

В публикации повторяют – о чем в СМИ уже звучали предположения – что первый черновик "мирного плана" из 28 пунктов в значительной степени сформировал Дмитриев.

Дмитриев на встрече якобы продвигал идею, чтобы 300 млрд долларов замороженных в Европе российских активов американские компании использовали для "американско-российских инвестиционных проектов и возглавляемого США восстановления Украины".

Кроме того, он якобы предлагал, чтобы американский и российский бизнес совместно исследовали месторождения ценных минералов в Арктике и рассказывал, что благодаря сотрудничеству США и Россия получат "неограниченные перспективы". Звучали идеи даже о совместной миссии на Марс с участием компании SpaceX.

По словам неназванных источников среди западных чиновников в области безопасности, для Кремля эти переговоры в Майами явно стали "кульминацией" применения стратегии, подготовленной перед вторым сроком Трампа. Ее целью было "обойти" традиционный аппарат США по национальной безопасности и убедить Трампа рассматривать Россию не как соперника и военную угрозу, а как "страну щедрых возможностей".

Этот подход, похоже, "сработал" на Виткоффа и Кушнера, которые являются бизнесменами и разделяют взгляды Трампа "что границы менее важны, чем бизнес", говорится в публикации.

Сам Виткофф в общении с WSJ прямо говорил, что "Россия имеет огромные ресурсы и огромные территории" и с надеждой говорил о потенциальном будущем партнерстве между США, РФ и Украиной. "Если мы сделаем все это, все будут процветать и будут в это вовлечены (...), то это естественным образом будет предохранителем от новых конфликтов там", – приводят слова спецпосланца Трампа.

В разговорах с Виткоффом и Кушнером Дмитриев прямо говорил, что Россия хотела бы прихода прежде всего американских инвестиций, а не европейских, потому что европейские лидеры "наговорили много чепухи" о "мирных усилиях".

"Вопросом для истории остается, применил ли Путин этот подход в интересах завершения войны или как трюк, чтобы заигрывать с США, тем временем затягивая конфликт – в котором, с его точки зрения, он медленно, но неизбежно победит", – отмечают авторы публикации.

Как говорят некоторые собеседники издания, в пользу предположения о готовности Кремля договариваться о прекращении войны может свидетельствовать то, что в последнее время некоторые подсанкционные олигархи, среди которых называют Геннадия Тимченко, Юрия Ковальчука и братьев Роттенбергов, якобы тайком отправляли переговорщиков к американскому бизнесу, чтобы говорить о потенциальном сотрудничестве в добыче редкоземельных металлов и в энергетике. Упоминался и возможный запуск "Северных потоков".

Также известно, что Exxon Mobil (до санкций Трампа) встречались с представителями "Роснефти" и интересовались возобновлением сотрудничества в добыче газа на Сахалине, если бы на это дали согласие на политическом уровне.

Впрочем, подчеркивают в статье, нет доказательств того, что Виткофф, Белый дом или Кушнер знают об упомянутых взаимодействиях или как-то причастны к ним.

Собеседники издания рассказали, что перед встречей Путина и Трампа на Аляске в августе европейское разведывательное сообщество передало топ-чиновникам некоторых стран Европы доклад о том, какие экономические планы обсуждают представители Трампа с Россией – в частности, о совместной добыче минералов в Арктике, и их это шокировало.

Ранее на этой неделе The Wall Street Journal опубликовал статью-реконструкцию событий о том, как появился "мирный план" из 28 пунктов для завершения российско-украинской войны.

Как известно, в минувшие выходные делегации США и Украины провели переговоры в Женеве по первоначальному проекту "мирного плана" и начали вносить в него коррективы.

В субботу украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым вылетела на новые переговоры в США. Агентство Bloomberg ранее сообщило, что украинская делегация будет находиться во Флориде, где проведет встречи со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

