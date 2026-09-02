Евросоюз вернулся к обсуждению запрета на въезд российским экс-комбатантам

Во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Уиклоу (Ирландия) в среду, 2 сентября, министры вернулись к обсуждению запрета на въезд в Евросоюз российским экс-комбатантам, причем эта идея имела широкую поддержку.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.



В ЕС снова обсуждают запрет на въезд российским боевикам и ограничение выдачи виз туристам из России.



"Имела место широкая поддержка введения запрета на въезд в ЕС для бывших российских комбатантов и усиления визовых ограничений для российских туристов", – заявила Каллас, рассказывая о результатах дискуссий глав МИД ЕС.



По просьбе журналистов, она прокомментировала информацию о том, что один из подозреваемых в попытке подрыва украинского транспортного самолета в аэропорту Лейпцига россиян заехал на территорию ЕС по туристической визе, которую выдала Италия.



"Если это правда, – и, конечно, это должны подтвердить или опровергнуть немецкие органы власти, – это четко показывает, что визы являются инструментом для тех, кто имеет целью нанести вред Европейскому Союзу, чтобы попасть в Европейский Союз", – подчеркнула главный дипломат ЕС.



Она подчеркнула, что "это ненормально, что страна бомбит Украину, убивая гражданских лиц в июле и августе больше, чем когда-либо во время этой войны – и в то же время россияне въезжают и наслаждаются гостеприимством европейских стран".



По убеждению чиновницы, "так не должно быть, и многие государства-члены уже ранее отмечали это".



"Фактически такие туристические визы используются для диверсионных актов, поскольку этим людям нужно попасть в Европейский Союз. Поэтому я надеюсь… что это также убедит определенные государства-члены, которые выступали против введения визовых ограничений, что на самом деле это – наша безопасность, которая находится под угрозой, так же как и безопасность Украины", – сказала Кая Каллас.



Как сообщала "Европейская правда", глава МИД Италии уже отреагировал на информацию об итальянской визе подозреваемого в атаке в Лейпциге.



Напомним, во время обсуждения последнего пакета санкций именно Италия и Франция выступили против полного запрета на въезд для российских комбатантов.



В свою очередь, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс резко раскритиковал отказ ввести полный запрет на въезд в ЕС участникам войны против Украины.



Детали об последнем пакете санкций читайте в статье: Как ЕС договорился о новой волне давления на Россию и что пришлось "сдать".