СМИ: в Германии установили личности подозреваемых в атаке в Лейпциге, один въехал по визе Италии

Немецкие следователи установили личности двух подозреваемых в связи с планируемым нападением на украинский транспортный самолет в аэропорту Лейпцига.

Об этом стало известно Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, передает "Европейская правда".

Согласно информации, полученной изданиями, следователи уверены, что знают координатора логистики и инструктора планируемого теракта в Лейпциге. Считается, что этот мужчина российского происхождения с латвийским паспортом имеет связи с российской разведкой.

Судя по всему, он въехал в Германию в конце июля через берлинский аэропорт BER, а затем направился в Лейпциг на арендованном автомобиле. За два дня до неудавшегося теракта с использованием дронов подозреваемый вновь покинул Германию – снова самолетом через аэропорт BER.

На месте преступления следователи также обнаружили следы ДНК, которые привели их к второму подозреваемому. Они обнаружили генетические следы на одном из дронов, на внутренней стороне жестяной банки, наполненной взрывчаткой, и на антенне, прикрепленной к дереву вблизи аэропорта, очевидно, для усиления сигналов дронов, управляемых с помощью мобильного телефона.

Сравнение этих следов с европейскими базами данных дало совпадения в Литве и Финляндии.

Именно так правоохранители наткнулись на мужчину из Беларуси, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов разных стран за другие правонарушения. На данный момент следователям также удалось восстановить его въезд в Германию и выезд из нее.

Согласно расследованию SZ, NDR и WDR, подозреваемый, у которого также есть российский паспорт, въехал в Германию по итальянской туристической визе. По официальной информации, этот документ был выдан в итальянском посольстве в Минске в конце апреля.

Следователи скептически относятся к возможности привлечения подозреваемых к ответственности. В прошлом, например после хакерской атаки на Бундестаг в 2015 году, власти не смогли арестовать подозреваемых агентов, поскольку те не вернулись в Европу.

Между тем эксперты Федерального управления уголовной полиции (BKA) предполагают, что во время неудачной атаки, произошедшей около месяца назад, могло быть задействовано больше дронов, чем считалось ранее. Было найдено три устройства – как цели, так и в виде деталей.

1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине. В связи с этим министр иностранных дел Йоханн Вадефуль вызвал российского посла.

Напомним, 4 августа в аэропорту "Лейпциг/Галле" обнаружили беспилотник со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета "Антонов".

Подробнее на эту тему – в статье Германия под атакой России. Все об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.