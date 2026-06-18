Писториус: Германия поставит Украине ракеты "воздух-воздух" из собственных запасов

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о поставке Украине трехзначного количества ракет "воздух-воздух" из немецких запасов, а также о совместном производстве наземных роботизированных комплексов.

Об этом он заявил по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), пишет корреспондент "Европейской правды".

Писториус заявил, что Германия и в дальнейшем будет адаптировать свою поддержку к потребностям Украины, а также подчеркнул, что внимание его страны сосредоточено на противовоздушной обороне.

"Мы поставили Украине еще одну систему IRIS-T. Совсем недавно мы также ускорили поставку ракет IRIS-T SLS и IRIS-T SLM. Кроме того, мы поставим трехзначное количество ракет "воздух-воздух" из своих собственных запасов", – сказал глава Минобороны Германии.

Также Писториус напомнил, что Германия выделит $200 млн на закупку дополнительных ракет PAC-3 в рамках программы "Jumpstart".

Кроме того, по словам немецкого министра, украинская и немецкая компании договорились совместно производить наземные роботизированные комплексы "Термит".

Он отметил, что необходимые производственные мощности будут созданы в Германии.

Как известно, днем 18 мая в Брюсселе проходит очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины под председательством Великобритании и Германии. На ней лично присутствуют президент Украины и генсек НАТО Марк Рютте.

В этот день Украина и Германия подписали соглашение в оборонной сфере, касающееся совместной разработки системы ПВО для перехвата баллистических ракет.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен обнародовал планы поставки истребителей F-16 Вооруженным силам Украины.