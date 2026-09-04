Литовская разведка не видит усиления угрозы со стороны Беларуси

Главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис заявил, что литовская разведка пока не видит усиления угрозы со стороны Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Комментарии Матулёниса прозвучали после предупреждений лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая находилась с визитом в Литве и заявила, что получила информацию о строительстве новой военной инфраструктуры в Беларуси, в частности вблизи границы с Украиной и вдоль границ со странами Европейского Союза.

"Сегодня я специально направил дополнительные запросы, и у наших служб нет такой информации. На данный момент мы не видим усиления угрозы со стороны Беларуси", – сказал Матулёнис

Он отметил, что, хотя на территории Беларуси присутствуют российские военные объекты, литовская разведка не обнаружила новых маневренных подразделений, которые представляли бы прямую угрозу для Литвы, Латвии или Польши.

Матулёнис добавил, что литовская разведка внимательно следит за развитием событий в Беларуси. Значительное скопление российских войск станет явным сигналом, требующим принятия мер как на национальном уровне, так и на уровне НАТО, отметил он.

Однако, по его словам, литовские спецслужбы пока не могут подтвердить предупреждение Тихановской.

По словам Матулёниса, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко также не заинтересован в прямом вмешательстве России в войну против Украины и стремится улучшить отношения с Западом и Соединёнными Штатами.

Матулёнис заявил, что Литва не должна возобновлять политические отношения с правительством Лукашенко, но должна поддерживать каналы связи с Минском, чтобы предотвратить возможную эскалацию во время кризиса.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на днях предупредила, что Россия может использовать территорию Беларуси для эскалации напряженности и провокаций в отношении стран-членов НАТО.

В декабре 2025 года в Минске объявили о прибытии российского ракетного комплекса "Орешник".

В середине апреля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия убеждает Беларусь открыть новый фронт, вероятно, против страны НАТО.