Россия пообещала "жесткий и болезненный ответ" Венгрии за высылку дипломатов

Россия даст ответ на высылку из Венгрии 10 российских дипломатов.

Об этом сообщили российскому агентству ТАСС в МИД РФ, пишет "Европейская правда".

Ранее во вторник о решении выслать 10 сотрудников российского посольства в Будапеште объявила министр иностранных дел Венгрии.

"Россия ответит на высылку 10 дипломатов", – отметили в МИД России.

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что "ответ русофобскому лобби в Будапеште будет жестким и болезненным".

Глава МИД Венгрии Анита Орбан объявила 8 сентября, что 10 членов российской дипломатической миссии осуществляли в Венгрии деятельность, которая "неприемлема для дипломатов" согласно Венской конвенции, поэтому они будут высланы.

В то же время министр подчеркнула, что это решение не означает разрыва дипломатических отношений с Россией.

Венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что Венгрия таким образом защищает свой суверенитет.

В мае этого года Венгрия тихо выслала российского разведчика, который действовал под дипломатическим прикрытием и проник в правые и внешнеполитические аналитические центры, близкие к правительству Виктора Орбана.