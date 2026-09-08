Мадьяр о высылке дипломатов РФ: мы защищаем суверенитет страны

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, комментируя высылку из страны 10 российских дипломатов, заявил, что Венгрия таким образом защищает свой суверенитет.

Об этом Мадьяр написал на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Его заявление появилось после того, как министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан объявила о беспрецедентном решении выслать сразу 10 сотрудников российского посольства.

"Правительство Венгрии предъявило требование десяти дипломатам посольства России в Будапеште покинуть страну из-за деятельности, неприемлемой для дипломатов. Мы защищаем суверенитет нашей страны", – заявил Петер Мадьяр.

Глава МИД Венгрии объявила, что 10 членов российской дипломатической миссии осуществляли в Венгрии деятельность, которая "неприемлема для дипломатов" в соответствии с Венской конвенцией, поэтому они будут высланы.

В то же время министр подчеркнула, что это решение не означает разрыва дипломатических отношений с Россией.

Это решение является беспрецедентным с учетом количества дипломатов, которых высылает Венгрия. Предыдущее правительство Виктора Орбана прибегало к подобному шагу в 2018 году. Тогда из Венгрии выслали лишь одного сотрудника дипмиссии РФ в знак солидарности с Великобританией после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

В 2022 году расследование венгерского портала Direkt36 и канала RTL показало, что в то время как большинство стран ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в Венгрии их число увеличилось почти на треть.

В мае этого года Венгрия тихо выслала российского разведчика, который действовал под дипломатическим прикрытием и проник в правые и внешнеполитические аналитические центры, приближенные к правительству Виктора Орбана.