Главный вокзал Праги эвакуировали из-за сообщения о "бомбе"

Во вторник утром пражская полиция эвакуировала главный вокзал города после получения анонимного сообщения о взрывном устройстве; пиротехническая проверка не выявила угроз.

Об этом сообщило издание Denik, пишет "Европейская правда".

Полиция приступила к эвакуации вокзала в чешской столице ещё до 08:00 утра из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве. Через полтора часа правоохранители сообщили, что пиротехники не обнаружили никаких угроз.

Из-за опасности полиция перекрыла улицу Уилсона, по которой проходит магистраль вокруг вокзала. Менее чем на час также было приостановлено движение поездов.

Лицу, сообщившему о бомбе, грозит до трех лет лишения свободы. Полиция устанавливает личность злоумышленника.

В июне школы Литвы три дня подряд получали сообщения о "заминировании".

В конце апреля ложные сообщения о "заминировании" массово поступили в школы в Черногории.

Осенью 2025 года в Польше задержали предполагаемых виновников сотен сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах.