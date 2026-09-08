Как может измениться власть в Швеции после выборов и чего следует ожидать Украине

13 сентября шведские граждане пойдут на избирательные участки, чтобы избрать 349 депутатов национального парламента (Риксдага), а также местные органы власти – по истечении четырёхлетнего срока полномочий нынешнего парламента и правительства.

В начале лета казалось, что нынешние правящие партии "правого крыла" неизбежно проиграют оппозиции – однако данные последних опросов свидетельствуют, что это еще не окончательный сценарий.

Швеция – крайне важный союзник и донор военной поддержки для Киева, пусть даже и не такой экономический и политический "тяжеловес", как Франция или Германия.

О том, каких политических изменений следует ожидать в Швеции и существуют ли какие-либо угрозы для сохранения поддержки со стороны Стокгольма после выборов, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Марии Емец Выборы у друзей Украины: возможна ли смена власти в Швеции и как это повлияет на поддержку ВСУ. Далее – краткое изложение статьи.

Последние четыре года Швецией руководит правое правительство меньшинства, сформированное партиями так называемой "коалиции Тидё" (название замка, где было подписано соглашение) – при поддержке правопопулистов из партии "Шведские демократы", которые не занимают министерских постов, но голосуют за правительственные предложения в парламенте.

Действующий премьер Ульф Кристерссон является представителем "Умеренных", эта партия занимает большинство министерских постов в правительстве (всего 17, включая глав МИД и Минобороны), тогда как у либералов – 11, у христианских демократов – 6.

Эти политические силы поддерживали друг друга во время предвыборной кампании 2022 года и надеются повторить этот успех в сентябре 2026-го – но до недавнего времени шансы на это выглядели незначительными.

Однозначным лидером рейтингов давно являются социал-демократы во главе с Магдаленой Андерссон.

Она была премьер-министром страны до Кристерссона. По состоянию на август, по данным опроса для Svenska Dagbladet, за социал-демократов готовы были проголосовать 30,4%.

Однако интрига сохраняется, поскольку отрыв между правым и вероятным левоцентристским блоком стремительно сокращается.

Неопределенности добавляет то, что в отношениях между потенциальными коалиционными партнерами "не все просто" – как на правом, так и на левом фланге.

Тем не менее Ульф Кристерссон выражает уверенность в том, что "коалиция Tidö" способна одержать победу на выборах, даже если их партнёр – либералы – не преодолеют 4-процентный проходной барьер. В то же время лидер партии Фредерик Бранге публично не соглашается с ним и подчеркивает, что если либералы не пройдут в Риксдаг, большинство для правого блока невозможно.

Поэтому в целом складывается впечатление, что формат правительства и "цвета" новой коалиции прояснятся лишь по итогам послевыборных переговоров.

Среди политических сил Швеции царит практически единодушие в отношении необходимости поддерживать Украину "столько, сколько будет необходимо".

Ведь все партии ориентируются на общественное мнение. А большинство шведов искренне болеют за Украину и считают, что от исхода войны зависит безопасность их страны. Такое восприятие заставило изменить мнение даже те политические силы, позиция которых до полномасштабной войны была менее однозначной.

Санкции против России и борьба с обходом санкций, обеспечение наказания за нарушение международного права и военные преступления, продолжение военной и другой помощи со стороны Швеции и на уровне ЕС – эти пункты являются общими для большинства партий, как правительственной коалиции, так и оппозиции.

Поэтому каким бы ни оказался состав следующего парламента и правительства, в сохранении поддержки Украины можно не сомневаться.

Подробнее – в материале Марии Емец Выборы у друзей Украины: возможна ли смена власти в Швеции и как это повлияет на поддержку ВСУ.