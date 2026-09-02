Украина направила в Европейскую комиссию запрос на использование нескольких миллиардов евро из кредита общей суммой 90 млрд евро для закупки ракет Patriot.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в среду, 2 сентября.

Председатель Еврокомиссии заявила, что ЕС готовится оплатить закупку ракет для систем ПВО Patriot для Украины.

"Сегодня я могу подтвердить, что мы получили новый запрос на выплату. Он составляет несколько миллиардов евро и должен покрыть расходы на противовоздушную оборону Украины, включая высокоэффективные системы противовоздушной обороны Patriot", – сказала фон дер Ляйен.

Она сообщила, что "страны-члены в настоящее время рассматривают запрос Украины".

"Я могу сказать, что он движется в правильном направлении", – подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Она напомнила, что ЕС совместно с Украиной работает над созданием собственных антибаллистических ракетных систем обороны – проектом "Фрея".

"Все это в дополнение к кредиту на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро, который уже действует. С июня мы выделили 8,5 миллиардов евро на беспилотники и ракеты для Украины из этого кредита, и эти средства также пойдут на закупку истребителей у европейской промышленности", – рассказала Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщала "Европейская правда", министр обороны Украины Евгений Хмара 1 сентября рассказал министрам обороны ЕС о первоочередных потребностях Украины и ситуации на поле боя, среди которых – противовоздушная оборона.

Также 1 сентября главный дипломат ЕС Кая Каллас анонсировала создание группы высокого уровня, которая будет состоять из бывших политических и военных лидеров европейских стран, а также Украины, которые будут работать над вопросами обороноспособности блока.

Каллас призвала передать Украине перехватчики, срок хранения которых истекает.

Ранее премьер Великобритании Энди Бернем сообщил, что европейские лидеры рассматривают возможность проведения очередной встречи "коалиции желающих" в США в рамках Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, чтобы поднять вопрос о поставках Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot.