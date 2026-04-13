В Финляндии сообщили новые подробности об обнаруженном ударном БПЛА

Последний из обнаруженных в Финляндии беспилотников почти наверняка залетел на территорию страны в то же время, что и все предыдущие "заблудившиеся" БПЛА, и также является украинским.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом сообщил главный инспектор Центрального управления криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи.

Следователи считают, что беспилотник с боевой частью, который нашли на юго-востоке Финляндии вблизи Иитти в субботу, залетел на территорию страны в то же время, что и предыдущие три.

"На данный момент выглядит весьма вероятным, что это такой же аппарат, как ранее найденные дроны", – сказал Ристо Лохи.

Также он подтвердил, что все аппараты являются украинскими. В связи с этими инцидентами ведется четыре расследования.

В то же время стало известно, что идентификация модели аппарата, которая ранее массово приводилась в финских СМИ, оказалась неверной – теперь считают, что речь идет не об Ан-196 "Лютый", а о меньшем аппарате с меньшей боевой частью.

Ристо Лохи подчеркнул, что БПЛА даже с небольшой боевой частью представляет опасность, поэтому о любой находке следует немедленно сообщать государственным службам и не подходить близко.

В полиции допускают, что где-то в юго-восточных районах страны могут быть и другие пока не найденные украинские беспилотники, сбившиеся с курса во время атак на порты вокруг Петербурга.

Напомним, премьер Финляндии Петтери Орпо призвал граждан не волноваться в связи с обнаружением очередного дрона, но в то же время призвал Украину сделать все возможное, чтобы такие случаи не повторялись. Официальный Киев ранее принес извинения странам Балтии и Финляндии в связи с "заблудившимися" БПЛА.

После первых инцидентов на юго-востоке Финляндии развернули дополнительные радиолокационные системы.

Финская спецслужба предупредила, что Россия использует в своей пропаганде ситуацию с украинскими дронами.