СМИ: директор ЦРУ может взять на себя ведущую роль в переговорах США по поводу войны в Украине

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф может получить более весомую роль в дипломатических усилиях Вашингтона по прекращению войны РФ против Украины, поскольку администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность изменить состав и распределение полномочий в своей переговорной команде.

Об этом стало известно Financial Times от осведомлённых собеседников, передаёт "Европейская правда".

Отмечается, что Белый дом рассматривает возможность сократить участие специального посланника США Стива Виткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, которые до сих пор играли ключевую роль в контактах с Москвой и Киевом.

Чиновники, близкие к Ретклиффу, сообщили европейским коллегам, что он будет играть более значительную роль в "челночной дипломатии" между Россией и Украиной.

В то же время отмечается, что Ретклифф продолжит поддерживать контакты с разведывательными службами обеих стран. Впрочем, собеседники отметили, что Трамп еще не принял окончательного решения.

Собеседники отметили, что Виткофф, в свою очередь, вероятно, сохранит свою должность специального посланника США по вопросам мирных миссий, что включает переговоры на Ближнем Востоке. По их словам, он может продолжать участвовать в процессе по Украине параллельно с Ретклиффом.

Двое из собеседников утверждают, что между Ретклиффом и Виткоффом продолжается борьба за то, кто за что будет отвечать.

25 августа стало известно, что Москву посетил директор ЦРУ; Трамп считает, что из визита Ретклиффа в Москву "возможно, что-то получится".

6 сентября после переговоров в Киеве с участием украинской стороны, спецпосланников Трампа и советников по национальной безопасности стран "евротройки" достигнута договоренность в ближайшем будущем повторить встречу в таком же формате.

Подробнее о том, о чём договорились представители США в Киеве, читайте в статье: Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чём шла речь на мирных переговорах в Киеве.