ЗМІ: директор ЦРУ може перебрати провідну роль у переговорах США щодо війни в Україні

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф може отримати більш провідну роль у дипломатичних зусиллях Вашингтона щодо припинення війни РФ проти України, оскільки адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість змінити склад і розподіл повноважень у своїй переговорній команді.

Про це стало відомо Financial Times від обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Зазначається, що Білий дім розглядає можливість скоротити участь спеціального посланця США Стіва Віткоффа та зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, які дотепер відігравали ключову роль у контактах із Москвою та Києвом.

Посадовці, наближені до Реткліффа, повідомили європейським колегам, що він відіграватиме більшу роль у "човниковій дипломатії" між Росією та Україною.

Водночас наголошується, що Реткліфф продовжить підтримувати контакти з розвідувальними службами обох країн. Втім, співрозмовники зазначили, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення.

Співрозмовники зазначили, що Віткофф, своєю чергою, ймовірно, збереже свою посаду спеціального посланця США з питань мирних місій, що включає переговори на Близькому Сході. За їхніми словами, він може продовжувати брати участь у процесі щодо України паралельно з Реткліффом.

Двоє зі співрозмовників стверджують, що між Реткліффом і Віткоффом триває боротьба за те, хто за що відповідатиме.

25 серпня стало відомо, що Москву відвідав директор ЦРУ; Трамп вважає, що з візиту Реткліффа до Москви "можливо, щось вийде".

6 вересня після перемовин у Києві за участі української сторони, спецпосланців Трампа та радників з нацбезпеки країн "євротрійки" є домовленість у близькому майбутньому повторити зустріч у такому форматі.

Більше про те, про що домовлялися представники США у Києві, читайте у статті: Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.