Британские и французские ультраправые хотят остановить движение лодок с мигрантами через Ла-Манш

Лидер французской правопопулистской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и глава британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж подписали соглашение о "полном прекращении движения лодок" через Ла-Манш.

Об этом пишет The Telegraph, передает "Европейская правда".

Выступая на съезде партии Reform UK, Барделла пообещал, что если его "Национальное объединение" придет к власти, то приложит усилия, чтобы мигранты больше не могли путешествовать из Франции в Великобританию.

В тот же день Фарадж и Барделла подписали соглашение о "полном прекращении движения лодок". Глава британских ультраправых заявил, что это соглашение "подтвердит приверженность борьбе с нелегальной иммиграцией".

"И, возможно, на этот раз, когда он [Барделла] станет премьер-министром, они действительно сдержат свои обещания", – сказал Фарадж.

Ранее Фарадж пообещал в случае победы на выборах остановить поток просителей убежища с помощью "самой масштабной военной операции в Ла-Манше со времён Второй мировой войны".

Французское правительство отреагировало на это заявлением о том, что такие действия будут "нарушением суверенитета Франции, а также нарушением морского и международного права".

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": "Штурм Британии" в пользу ультраправых: как кризис в Ла-Манше бьет по правительству в Лондоне.