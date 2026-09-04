ЕС направит катера в Ла-Манш для борьбы с лодками мигрантов

Пограничное агентство ЕС Frontex направит катера в Ла-Манш и Северное море для поиска и спасения мигрантов в рамках франко-британских усилий по противодействию миграционным потокам в этом районе.

Об этом сообщили во французской Морской префектуре Ла-Манша и Северного моря, передает "Европейская правда".

Frontex планирует направить два испанских катера с сентября по октябрь, а затем один из Литвы с ноября по январь. Они присоединятся к французским патрулям, которые отслеживают ситуацию в Ла-Манше.

"В ответ на затянувшийся миграционный кризис в Ла-Манше агентство Frontex развернет патрульные суда, чтобы временно дополнить французские ресурсы, задействованные в поисково-спасательных операциях", – говорится в заявлении префектуры.

Ла-Манш – один из самых оживленных морских путей в мире, и многие мигранты погибли в его сильных течениях, пытаясь переправиться из Франции в Великобританию. Перевозчики мигрантов регулярно перегружают надувные лодки, из-за чего те едва держатся на плаву.

В августе французская береговая охрана была вынуждена спасать 157 человек с лодки, которая загорелась.

Накануне Франция объявила о намерении направить резервную группу из 45 полицейских на пляжи Нормандии, чтобы останавливать "мегалодки" с мигрантами.

Ранее лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж пообещал в случае победы на выборах остановить поток просителей убежища с помощью "самой масштабной военной операции в Ла-Манше со времён Второй мировой войны".

Французское правительство отреагировало на это заявлением, что такие действия будут "нарушением суверенитета Франции, а также нарушением морского и международного права".

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