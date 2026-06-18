Британия посадила двух мужчин за шпионаж в пользу Китая

Двух мужчин, один из которых работал в Пограничной службе Великобритании, приговорили к заключению за шпионаж за гонконгскими диссидентами для Китая.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

66-летнего Чун Биу "Билла" Юэна и 41-летнего Чи Леунга "Питера" Вая осудили за содействие иностранной разведке путем осуществления наблюдения за диссидентами в период с декабря 2023 года по май 2024 года.

Юэна приговорили к восьми годам заключения в соответствии с Законом о национальной безопасности 2023 года. Вай получил 10 лет заключения по дополнительному обвинению в неправомерных действиях на государственной должности во время его работы в Пограничной службе.

Считается, что они стали первыми лицами, которые были осуждены за шпионаж в пользу Китая в Великобритании.

Мужчины, имеющие двойное китайско-британское гражданство, отрицали обвинения. Посольство Китая в Лондоне заявило, что дело было "ничем иным, как политическим шагом со злоупотреблением законом".

В марте этого года полиция Британии арестовала трех подозреваемых в шпионаже в пользу Китая, один из них оказался мужем депутата от Лейбористской партии Джоанны Рид.

В июне Служба безопасности Великобритании (MI5) предупредила, что китайские шпионы используют сайты поиска работы, такие как LinkedIn, для давления на британских чиновников и военнослужащих.

Ранее в Британии заявили, что службы разведки Китая проводили масштабные шпионские операции, которые угрожали экономике и безопасности страны.