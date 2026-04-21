В Бельгии стартовала программа по подготовке населения к чрезвычайным ситуациям

Правительство Бельгии начало внедрение четырехлетней программы для помощи населению в подготовке к чрезвычайным ситуациям в условиях геополитической напряженности и климатических катастроф.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Belga.

Инициатива, которую возглавляет Национальный кризисный центр Бельгии началась во вторник, 21 апреля. Цель заключается в том, чтобы повысить осведомленность и научить людей, как быстро и эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Первый этап кампании сосредоточен на помощи общественности в поиске проверенной информации во время кризиса. Людей поощряют зарегистрироваться в правительственной системе BE-Alert и пользоваться официальными каналами связи с целью противодействия дезинформации.

Правительство также подчеркивает важность иметь дома аптечку для экстренных случаев. Кроме того, домохозяйствам советуют иметь достаточно запасов на три дня, включая воду, продукты длительного хранения, основные медицинские товары, фонарики, батарейки, наличные и средства гигиены.

Людям также рекомендуется подготовить сумку с предметами первой необходимости на случай, если им нужно будет быстро эвакуироваться.

Со временем кампания будет расширяться, чтобы охватить дополнительные риски, в частности ядерные инциденты, а также привлекать местные органы власти, чтобы обеспечить соответствие рекомендаций повседневной жизни.

Министр внутренних дел Бельгии Бернар Квентен заявил, что риски войны и стихийных бедствий выросли за последние годы, но настаивал, что правительственная кампания не имеет целью вызвать панику.

Как писала "Европейская правда", опрос показал, что большинство граждан Польши не планирует собирать эвакуационные рюкзаки, несмотря на соответствующую рекомендацию от правительства страны.

Напомним, 9 февраля Министерство обороны Польши анонсировало создание военного резерва повышенной готовности.