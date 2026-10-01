Как украинские города внедряют евростандарты и какие из них в этом наиболее успешны

По оценкам Комитета регионов ЕС, более 70 % законодательства Европейского Союза внедряется на местном и региональном уровнях. Поэтому украинским общинам придется выполнять значительную часть этих правил – и даже не после вступления Украины в ЕС, а уже сейчас, по мере переноса норм ЕС в украинское законодательство.

В частности, общинам придется работать с нормами ЕС в таких сферах, как управление отходами и очистка сточных вод, государственная помощь, закупки социальных услуг, доступность и декарбонизация транспорта и теплоснабжения. Часть этих изменений потребует крупных инвестиций, часть – новой экспертизы внутри городских советов.

Поэтому слабая способность общины в какой-то момент станет уже не внутренней проблемой конкретного города, а проблемой соблюдения Украиной общих правил ЕС.

О том, как евроинтегрируются общины Украины и с какими трудностями сталкиваются, читайте в колонке руководительницы программы "Прозрачные города" Transparency International Ukraine Олеси Коваль Меньше половины от возможного: какие проблемы показал Евроиндекс городов и какие выводы нужно сделать. Далее – краткое изложение статьи.

Еврокомиссия в отчете по Украине за 2025 год отмечала, что реформа децентрализации должна оставаться важной составляющей выполнения требований вступления в ЕС. Отдельно в документе упоминаются публичные консультации, местное среднесрочное бюджетирование и вовлечение граждан в процесс принятия решений.

Важно понимать, подчеркивает автор, как эти важные для евроинтеграции изменения происходят в украинских городах – и происходят ли они вообще.

Для этого Transparency International Ukraine запустила Европейский индекс городов.

Он показывает местную евроинтеграцию через повседневную работу городских властей.

2026 год стал для индекса пилотным. Команда программы "Прозрачные города", которую реализует TI-Ukraine, анализировала деятельность органов местного самоуправления по шести направлениям – открытость, электронные сервисы, открытые данные, публичные финансы, добросовестность и подотчетность.

Максимально город мог набрать 100 баллов.

Во главе Евроиндекса оказались Киев и Луцк.

"Столица показала лучшие результаты в субиндексах "Электронные сервисы" и "Открытые данные", Луцк – в блоках "Честность и противодействие коррупции" и "Подотчетность". Однако результаты лидеров – 55,3 и 53,4 балла из 100 возможных – означают, что уровень готовности городских советов Украины к требованиям евроинтеграции в сфере прозрачного демократического управления является невысоким", – пишет в своей колонке Олеся Коваль.

Средний результат 11 городов, участвовавших в пилотном проекте, составил 44 балла из 100.

Руководительница программы "Прозрачные города" Transparency International Ukraine отмечает, что в ходе исследования возник вопрос: можно ли считать реформу завершённой, если она не работает в общинах?

С одной стороны, по её словам, часть правил и практик в соответствии с нормами Евросоюза должна реализовываться на местном уровне – например, в сфере открытых данных, доступа к информации, электронных услуг, публичных финансов, участия жителей общины или управления инвестициями.

Но проблема реализации реформ, подчеркивает Олеся Коваль, иногда лежит за пределами возможностей городского совета из-за недоработок на государственном уровне.

Поэтому один из выводов исследования "Европейский индекс городов" для государства весьма практичен: евроинтеграция потребует большего внимания к тому, что происходит с реформой после принятия закона.

"Если новое правило касается общин, оно должно быть достаточно четким, чтобы в Киеве, Луцке, Харькове или другом городе его не приходилось каждый раз изобретать заново. Или вовсе не выполнять", – резюмирует автор.

Более подробные объяснения с примерами – в колонке Олеси Коваль Меньше половины от возможного: какие проблемы показал Евроиндекс городов и какие выводы нужно сделать.