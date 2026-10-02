Что заставило Венгрию пойти на примирение с Украиной и о каком плане они договорились
Новости — Пятница, 2 октября 2026, 09:30 —
Острый кризис в отношениях между Украиной и Венгрией, который обострился в последние недели и наносил ущерб обеим сторонам, похоже, подходит к концу.
После публичного противостояния Киев и Будапешт в тихом режиме перешли к конструктивному диалогу и согласовали решение, выгодное для всех сторон – Украины, правительства Венгрии, венгерского меньшинства в Закарпатье и ЕС.
Есть также план действий по выходу из кризиса.
О чем договорились и чего ожидать – в эксклюзиве от редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко Венгрия снимает вето. Раскрываем договоренность, которая открывает путь Украины в ЕС. Далее – краткое ее изложение.
Несколько источников "Европейской правды" уверяют, что переломным моментом стала Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке.
В общих чертах "соглашение" между Киевом и Будапештом звучит просто.
Украина обязалась принять поправки к закону "Об образовании", согласованные с представителями различных национальных меньшинств. Это не новое обязательство. Для ЕС вопросы меньшинств являются одними из фундаментальных, а конкретно эти изменения прописаны в "дорожной карте", которая является одним из официальных "бенчмарков" процесса вступления.
Со своей стороны, Венгрия обязалась открыть ещё два кластера в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС. И это также не новое обязательство для венгров – ведь они обещали снять вето ещё в июне, когда согласовывали ту самую "дорожную карту".
Но напомним, что о доверии между столицами и речи не идет.
Поэтому для выполнения договоренности разработали схему, в которой две страны идут к цели параллельно, шаг за шагом, оставляя возможность "соскочить", если партнеры нарушат обещание.
Первый публичный шаг в соответствии с договоренностью должна была сделать Украина: и она это сделала.
В парламенте появился проект поправок к закону. Формально его зарегистрировали депутаты – руководство Верховной Рады и профильных комитетов. Но на самом деле документ правительство разрабатывало совместно с парламентариями, согласовав его с меньшинствами (не только венгерским).
Следующий шаг должна сделать Венгрия.
6 октября на заседании рабочего органа по вопросам расширения ЕС, имеющего аббревиатуру COELA, венгры дадут согласие на то, чтобы ирландское председательство направило Украине письмо с просьбой предоставить ЕС свои переговорные позиции по кластерам № 2 и № 3 ("Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность и инклюзивный рост").
Так же шаг за шагом ЕС и Украина будут проходить дальнейшие технические процедуры. Украина – готовя закон к принятию в Верховной Раде. Венгрия – давая разрешение на следующие шаги к открытию кластеров. Заседание Совета Евросоюза, на котором должно быть принято окончательное решение, состоится 13 октября. А до этого украинский парламент должен одобрить закон.
Чтобы уложиться в этот график, Верховная Рада вынуждена собраться на внеочередное заседание 12 октября и принять на нем поправки к закону "Об образовании" сразу в первом чтении и в целом.
Это очень плотный график. Для Верховной Рады принятие закона через неделю после внесения – это сверхбыстрая скорость. А срыв или отсрочка голосования в парламенте будет означать срыв всего процесса.
Однако есть высокая уверенность, что здесь неожиданностей не будет.
"Это будет касаться не только венгерского меньшинства, но и всех меньшинств, проживающих в Украине", – заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии "Европейской правде" в четверг. Напомнив, впрочем, об исключении: к русскому языку это в принципе не может относиться.
Главное изменение – введение статуса школы нацменьшинства.
В ответ Будапешт разблокирует два кластера в переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз. Это произойдет 13 октября.
Успешное выполнение плана – то есть принятие закона "Об образовании" и открытие двух кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС – не станет завершением процесса.
Однако это позволит выйти из затянувшегося кризиса в отношениях Украины и Венгрии и изменить подходы к этим отношениям.
Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Венгрия снимает вето. Раскрываем договоренность, которая открывает путь Украины в ЕС.