Что заставило Венгрию пойти на примирение с Украиной и о каком плане они договорились

Острый кризис в отношениях между Украиной и Венгрией, который обострился в последние недели и наносил ущерб обеим сторонам, похоже, подходит к концу.

После публичного противостояния Киев и Будапешт в тихом режиме перешли к конструктивному диалогу и согласовали решение, выгодное для всех сторон – Украины, правительства Венгрии, венгерского меньшинства в Закарпатье и ЕС.

Есть также план действий по выходу из кризиса.

О чем договорились и чего ожидать – в эксклюзиве от редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко Венгрия снимает вето. Раскрываем договоренность, которая открывает путь Украины в ЕС. Далее – краткое ее изложение.

Несколько источников "Европейской правды" уверяют, что переломным моментом стала Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке.

В общих чертах "соглашение" между Киевом и Будапештом звучит просто.

Украина обязалась принять поправки к закону "Об образовании", согласованные с представителями различных национальных меньшинств. Это не новое обязательство. Для ЕС вопросы меньшинств являются одними из фундаментальных, а конкретно эти изменения прописаны в "дорожной карте", которая является одним из официальных "бенчмарков" процесса вступления.

Со своей стороны, Венгрия обязалась открыть ещё два кластера в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС. И это также не новое обязательство для венгров – ведь они обещали снять вето ещё в июне, когда согласовывали ту самую "дорожную карту".

Но напомним, что о доверии между столицами и речи не идет.

Поэтому для выполнения договоренности разработали схему, в которой две страны идут к цели параллельно, шаг за шагом, оставляя возможность "соскочить", если партнеры нарушат обещание.

Первый публичный шаг в соответствии с договоренностью должна была сделать Украина: и она это сделала.

В парламенте появился проект поправок к закону. Формально его зарегистрировали депутаты – руководство Верховной Рады и профильных комитетов. Но на самом деле документ правительство разрабатывало совместно с парламентариями, согласовав его с меньшинствами (не только венгерским).

Следующий шаг должна сделать Венгрия.

6 октября на заседании рабочего органа по вопросам расширения ЕС, имеющего аббревиатуру COELA, венгры дадут согласие на то, чтобы ирландское председательство направило Украине письмо с просьбой предоставить ЕС свои переговорные позиции по кластерам № 2 и № 3 ("Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность и инклюзивный рост").

Так же шаг за шагом ЕС и Украина будут проходить дальнейшие технические процедуры. Украина – готовя закон к принятию в Верховной Раде. Венгрия – давая разрешение на следующие шаги к открытию кластеров. Заседание Совета Евросоюза, на котором должно быть принято окончательное решение, состоится 13 октября. А до этого украинский парламент должен одобрить закон.

Чтобы уложиться в этот график, Верховная Рада вынуждена собраться на внеочередное заседание 12 октября и принять на нем поправки к закону "Об образовании" сразу в первом чтении и в целом.

Это очень плотный график. Для Верховной Рады принятие закона через неделю после внесения – это сверхбыстрая скорость. А срыв или отсрочка голосования в парламенте будет означать срыв всего процесса.

Однако есть высокая уверенность, что здесь неожиданностей не будет.

"Это будет касаться не только венгерского меньшинства, но и всех меньшинств, проживающих в Украине", – заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии "Европейской правде" в четверг. Напомнив, впрочем, об исключении: к русскому языку это в принципе не может относиться.

Главное изменение – введение статуса школы нацменьшинства.

В ответ Будапешт разблокирует два кластера в переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз. Это произойдет 13 октября.

Успешное выполнение плана – то есть принятие закона "Об образовании" и открытие двух кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС – не станет завершением процесса.

Однако это позволит выйти из затянувшегося кризиса в отношениях Украины и Венгрии и изменить подходы к этим отношениям.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Венгрия снимает вето. Раскрываем договоренность, которая открывает путь Украины в ЕС.