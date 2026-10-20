В канадской провинции Альберта завершился референдум о том, оставаться ли в составе Канады или провести новый референдум о отделении – по результатам предварительного подсчета большинство высказалось против отделения.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на предварительные результаты референдума, приведенные CBC.

Всего избирателям было задано 10 вопросов.

На вопрос "Должна ли Альберта остаться в составе Канады, или правительство провинции должно провести референдум о отделении?" 76,4% проголосовали за сохранение нынешнего статуса. В то же время чуть более 23% высказались за проведение референдума о отделении от Канады.

Что касается других вопросов в бюллетене, 56,7% населения считает, что правительство Альберты должно усилить контроль над иммиграцией. Зато большинство ответило отрицательно на вопрос об увеличении юрисдикции правительства провинции над федеральным правительством.

Окончательные результаты ожидались после 22:00 по местному времени, однако один избирательный участок в округе Кардстон-Сиксика работал дольше, чем предполагалось, что привело к задержке обнародования этих данных. По состоянию на 23:30 было подсчитано более миллиона голосов.

Напомним, референдум в Альберте решили провести в результате петиции, которая собрала достаточное количество голосов. Активисты, выступающие за отделение, считают, что федеральное правительство недостаточно учитывает экономические интересы западных провинций, которые являются экономически развитыми.

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