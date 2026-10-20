ЕС представил новую стратегию в отношении Арктики

Во вторник, 20 октября, Европейский Союз представил новую стратегию в отношении Арктики.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на соответствующую стратегию.

Арктика вызывает всё больший интерес у великих держав, в частности у США, России, Китая и Европы, поскольку таяние льдов открывает новые морские пути.

Учитывая озабоченность по поводу безопасности жизненно важных подводных кабелей и трубопроводов, в стратегии ЕС указано, что будет создан "центр морской безопасности" для обмена информацией между членами ЕС и партнерами из различных источников – "от морского дна до космоса".

В качестве первого шага, согласно стратегии, ЕС планирует создать арктический кабельный центр для мониторинга, защиты и оказания помощи в ремонте кабелей.

ЕС также намерен более пристально следить за Арктикой в рамках планов по расширению своей сети спутникового наблюдения.

"Арктика – это место, где сталкиваются тектонические плиты геополитики. Когда мы видим, что суверенитет, территориальная целостность и правила, обеспечивавшие стабильность в регионе, больше нельзя считать само собой разумеющимися, мы должны действовать", – сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Этот новый документ является первым обновлением арктической стратегии ЕС с 2021 года и последним в серии мер ЕС, направленных на этот регион.

В сентябре президент Европейского совета Антониу Кошта по итогам Европейского арктического саммита в Финляндии заявил, что следующий долгосрочный европейский бюджет предусматривает увеличение инвестиций в безопасность и оборону Европы, в частностив арктическом регионе.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предупредил, что Россия обладает в Арктике потенциалом, к которому Европа должна относиться серьезно.