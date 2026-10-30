Как ЕС требует изменить подходы к управлению госкомпаниями и почему это укрепит Украину

23 октября комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде принять за основу новый правительственный законопроект – об усовершенствовании корпоративного управления.

В пояснительной записке говорится, что принятие закона необходимо для реализации шага 6.11 Плана Украины в рамках Ukraine Facility, который предусматривает законодательные изменения в управлении государственными компаниями. Также законопроект предусматривает имплементацию положений двух директив ЕС, касающихся отчетности и аудита.

Предложенные правительством изменения должны обеспечить исключительную подотчетность руководителей госкомпаний перед наблюдательными советами и независимую оценку работы самих советов (приблизить к стандартам ОЭСР).

О том, что может измениться в управлении государственными компаниями в Украине на фоне требований ЕС, – в статье исполнительного директора аналитического центра EU-LEAP Валерии Гриценко Новые планы Кабмина: что может измениться в управлении госкомпаниями и приближает ли это Украину к ЕС. Далее – краткое изложение статьи.

Наиболее существенное изменение касается подотчетности руководства государственных компаний.

Законопроект обязывает руководство предоставить членам наблюдательного совета доступ к документам в течение пяти рабочих дней после получения запроса совета или его комитета. Доступ распространяется также на дочерние предприятия и информацию с ограниченным доступом с соблюдением требований закона.

Таким образом, наблюдательный совет получает возможность самостоятельно проверять обоснование управленческих решений.

Соответственно, усиление полномочий требует более высоких требований к составу наблюдательного совета.

Проект предусматривает и изменение подхода к отбору членов наблюдательного совета, чтобы выбирать компетентных людей, обладающих соответствующими знаниями и опытом.

В то же время меняется и порядок проверки результатов их работы.

Законопроект закрепляет на уровне закона ежегодную самооценку и распространяет обязательную внешнюю оценку независимым консультантом не реже одного раза в три года на все компании, которые должны иметь наблюдательный совет.

При повторном назначении члена этого органа должны учитывать результаты внешней оценки наряду с квалификацией и соответствием компетенциям.

Аналогичная конкретизация необходима для внутреннего контроля.

Обязанность государственных компаний иметь подразделения по управлению рисками, комплаенсу и внутреннему аудиту уже закреплена в законе.

Законопроект № 16125 детализирует гарантии их независимости.

Исключительная подотчетность руководителей перед наблюдательными советами, доступ советов к информации, независимая внешняя оценка и усиление внутреннего контроля прямо предусмотрены шагом 6.11 Плана Украины в рамках Ukraine Facility.

Законопроект содержит положения, направленные на выполнение этих требований. Для выполнения всего шага необходимо обеспечить вступление в силу всех предусмотренных им законодательных изменений до конца 2026 года.

Кроме того, правительственный законопроект связан с финансированием со стороны Всемирного банка (ВБ).

Законопроект № 16125 важно принять заблаговременно не только для того, чтобы необходимые для выполнения обязательств Украины нормы вступили в силу до конца 2026 года, но и ради скорейшего повышения эффективности государственных компаний. Ведь чем раньше начнётся внедрение новых правил, тем быстрее они смогут повлиять на качество управленческих решений, контроль за расходами и использование активов государственных компаний.

А от эффективности этих предприятий зависят работа энергетики и транспорта, поступления в бюджет и потребность в государственной поддержке. В условиях войны и ограниченных ресурсов скорость проведения этой реформы имеет непосредственное экономическое значение для Украины.

Подробнее – в материале Валерии Гриценко Новые планы Кабмина: что может измениться в управлении госкомпаниями и приближает ли это Украину к ЕС.