Как украинскому бизнесу не пострадать после вступления в ЕС и чем помогут переходные периоды

Недавно на Форуме бизнеса и власти (на этот раз под лозунгом "Сначала думай о маленьких") была представлена аналитическая работа, посвященная опыту новых членов ЕС по получению отсрочек на введение отдельных правовых норм Евросоюза при вступлении.

Этот вопрос чрезвычайно актуален для нас.

По уровню благосостояния и развития институтов наблюдается беспрецедентное отставание Украины не только от среднего показателя по ЕС, но и от государств с самыми низкими показателями.

Это делает критически важными так называемые переходные периоды гармонизации с рядом норм ЕС.

О том, какие именно риски для украинского бизнеса могут возникнуть после вступления в ЕС и как бывшие новые государства-члены Евросоюза преодолевали их с помощью введения переходных периодов, читайте в статье старшего экономиста CASE-Украина Владимира Дубровского Нормы ЕС как вызов: какие переходные периоды нужны бизнесу в Украине, чтобы выстоять после вступления. Далее – краткое изложение статьи.

Значительная часть норм, обязательных для выполнения странами ЕС, считается оправданной и хорошо продуманной.

Вместе с тем многие другие представляют собой проблему для применения в Украине: чрезмерная регуляторная и административная нагрузка на бизнес; одинаковые затраты на оборудование, сертификацию, отчетность или контроль для предприятий разного масштаба; нечеткость норм ЕС.

В случае Украины к этому добавляется еще и бедность, усугубленная войной.

В то же время помочь могут переходные периоды. Как показывают результаты исследования, все рассмотренные в нем страны получали переходные периоды при внедрении наиболее проблемных норм ЕС продолжительностью до восьми лет.

Как правило, они были привязаны к модернизации производств и инфраструктуры и предполагали предоставление со стороны ЕС помощи.

Но есть примеры введения переходных периодов в отношении налогообложения доходов (8 лет для Болгарии) и даже акцизных сборов (для Болгарии и Литвы). Предметом отсрочек была также помощь предприятиям, в частности малому бизнесу (на 7,5 лет для Польши), адаптация производства к стандартам ЕС (для Венгрии) и многочисленные инфраструктурные изменения, прежде всего в сфере утилизации отходов.

Особенностью Украины является то, что государство не оказывает существенной помощи микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) из-за механизмов, несовместимых с законодательством ЕС.

Украине важно сохранить упрощенную систему налогообложения. В то же время логичным был бы переходный период в отношении введения порога, после которого предприниматель должен зарегистрироваться в качестве плательщика НДС. Здесь следует учитывать, что Украина имеет уникальную по своей обременительности систему администрирования НДС.

Помощь малым и микропредприятиям в виде льготных кредитов по программе "5-7-9" выглядит совместимой с нормами ЕС при условии ограничения этой программы именно ММСП – как ее, собственно, и задумывали.

Что касается крупного бизнеса, то, вероятно, придется отказаться от "инвест-нянь" с налоговыми льготами, субсидиями и льготами для индустриальных парков, "локализации" при государственных закупках и ряда других программ, которые изначально признавались вредными, в том числе из-за их коррупционно-лоббистской природы. В частности, они прямо отдают предпочтение крупному бизнесу.

Еще в большей степени это касается "кэшбэков" на отечественную продукцию.

Следовательно, в этой сфере Украине следует ввести нормы ЕС без исключений и переходных периодов.

В целом анализ опыта посткоммунистических стран, недавно присоединившихся к ЕС или находящихся в процессе переговоров, свидетельствует о том, что национальные переговорщики имеют неплохие шансы отстоять интересы отечественных ММСП на этапе переговоров. Важно, чтобы их позиция формировалась исходя из профессионального понимания национальных интересов, основанного на фактах и доказательствах.

С другой стороны, следует ускорить внедрение в Украине тех элементов права ЕС, которые способствуют развитию малого и среднего бизнеса. Начиная с Акта о малом бизнесе – включая нормы, которые поддерживают конкуренцию именно за счет обеспечения равных условий для ММСП.

Подробнее – в материале Владимира Дубровского Нормы ЕС как вызов: какие переходные периоды нужны бизнесу в Украине, чтобы выстоять после вступления.