СМИ: в ЕС ведутся споры по поводу доступа к фонду конкурентоспособности для стран, не входящих в блок

Переговоры по предложенному ЕС Европейскому фонду конкурентоспособности в размере 409 млрд евро вызывают разногласия между странами-членами и Европейским парламентом по поводу того, следует ли разрешать государствам за пределами ЕС получать средства из этого фонда на оборонные цели.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, передает "Европейская правда".

В среду послы ЕС обсудят компромиссный текст, предложенный ирландским председательством, который позволит третьим странам подписывать соглашения об ассоциации с Евросоюзом для участия в оборонных программах, финансируемых блоком.

Франция и несколько других стран стремятся ограничить доступ к фонду сторонним участникам, тогда как большинство столиц хотят предоставить больше возможностей компаниям из третьих стран, сообщили Politico трое дипломатов.

Средства ЕС поступают от налогоплательщиков блока, что создает давление на сохранение этих ресурсов в пределах ЕС в интересах европейских производителей вооружений. Однако многие страны хотят, чтобы эта возможность была открыта для союзников, учитывая период стремительных геополитических изменений.

Институты ЕС ведут переговоры по следующему долгосрочному бюджету блока. Европейский фонд конкурентоспособности является главным инструментом ЕС для повышения стратегической промышленной конкурентоспособности, перехода на чистую энергетику, а также безопасности и обороны. Европейская комиссия предложила, чтобы 131 млрд евро из следующего бюджета было выделено на оборону и космическую отрасль.

Установление правил относительно того, могут ли компании и проекты из-за пределов ЕС претендовать на финансирование из фонда, уже вызывает напряженность в отношениях с такими партнерами, как Канада, стремящимися наладить более тесные связи с блоком.

Это также раздражает США, которые с осторожностью относятся к инициативе "покупай европейское", которая может вытеснить их оборонную промышленность.

НАТО обеспокоен тем, что поощрение европейских оборонных усилий может привести к расколу трансатлантического альянса. Выступая в Европейском парламенте, Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что "акцент на том, где что-то произведено, а не на том, насколько хорошо оно работает в бою, как оно показывает себя на поле боя, приносит пользу лишь нашим противникам".

Изначально предполагалось, что доступ к средствам оборонного фонда получат близкие союзники, такие как Украина, и другие партнеры ЕС, например Норвегия, которые автоматически будут участвовать в программе без необходимости подписывать соглашение об ассоциации с блоком и вносить взносы в программу.

В настоящее время ирландское председательство в Совете выдвинуло проект предложения, согласно которому все страны, не входящие в ЕС и желающие принять участие, должны будут подписать соглашения об ассоциации. Это касается не только Канады и Великобритании, но и таких стран, как Украина и Норвегия. Кроме того, все они должны будут вносить взносы – либо денежные, либо, в случае Украины, в виде оборонных технологий, отметили дипломаты.

Некоторые чиновники заявили, что маловероятно, что послы стран ЕС достигнут соглашения по ирландскому предложению в среду.

Сообщалось, что двенадцать стран ЕС настаивают на том, чтобы будущие оборонные программы блока оставались открытыми для союзников за пределами Евросоюза, тем самым бросая вызов стремлению Франции ввести строгие правила европейской преференции.

Между тем Германия, Дания, Нидерланды, Австрия, Финляндия и Швеция призвали Европейскую комиссию сократить предложенный долгосрочный бюджет на 2028–2034 годы на несколько сотен миллиардов евро.