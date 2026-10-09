Как в русскоязычной Нарве готовятся к обороне от РФ и помогают ВСУ – репортаж

Нарва – без преувеличения уникальное место в Эстонии. И не только потому, что она находится прямо на границе с Россией.

Этнические русские составляют здесь более 90% населения.

Нарва – город, где в 2022 году люди были готовы защищать советский танк и плакали, когда власти его демонтировали. Где люди не стесняются признать, что они или их родные смотрят российское телевидение.

И несмотря на это, в Нарве есть те, кто плетет маскировочные сетки для ВСУ, собирает и доставляет помощь украинским дроноператорам. А русскоязычные жители Нарвы, вопреки сложившемуся имиджу, в основном поддерживают членство своего государства в НАТО, готовы воевать за Эстонию и участвуют в Кайтселиит – вооруженном формировании, являющемся аналогом ТРО. Порой – даже не имея гражданства страны, которую они готовятся защищать.

О непростой и вовсе не чёрно-белой Нарве – в репортаже редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (Нарва-Киев) Желто-голубая Нарва. Репортаж из "самого российского" города в ЕС, который уже не хочет в Россию. Далее – краткое изложение репортажа.

"Эстония как независимое государство появилась в 1918 году, а до этого входила в состав Швеции и т. д. Одним словом, Нарва была границей между Россией и цивилизацией", – говорит эстонец Аллан Калдоя, недавно ставший почетным консулом Украины в Нарве.

Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова рассказывает "ЕвроПравде", что в 1944 году Нарву разрушила советская авиация.

"Но пропаганда преподнесла это как преступление нацистов. В СССР даже подготовили фотоальбом о масштабах разрушений для Нюрнбергского процесса, поскольку советские оккупационные власти надеялись получить репарации", – добавляет она.

И дело не только в том, что эта бомбардировка полностью разрушила Нарву, которая в то время была богатым городом, "жемчужиной северного барокко".

Еще важнее то, что советские власти запретили возвращаться в Нарву тем, кто жил там до войны или уехал перед бомбардировкой. Вместо этого город построили заново и завезли туда новых жителей со всего Советского Союза.

Так появилась полностью русскоязычная Нарва: к моменту распада Советского Союза доля этнических эстонцев здесь составляла менее 4%.

Однако для многих жителей, прежде всего для старшего поколения, правда об уничтожении города Москвой до сих пор остается табу.

В начале большой войны мэрия пыталась "поступить как все", рассказывает бывшая глава Нарвы Катри Райк. Но эта история обернулась печально.

"Мы открыли пункт для беженцев и вывесили там украинский флаг. Однажды утром увидели, что его кто-то просто снял. Во второй раз – его сожгли. Я тогда сказала: "Давайте ещё в третий раз попробуем, может, теперь получится. А если нет, то не суждено". В третий раз нам удалось, флаг провисел долго. Но потом его сняли под предлогом, что где-то понадобилась украинская символика – и не вернули", – рассказывает она.

Сейчас негативное отношение к Украине существенно снизилось и, возможно, флаг можно было бы вернуть, но теперь местным властям это даже в голову не приходит. Впрочем, на следующей неделе в городе начнет работать почетное консульство Украины, на котором должен появиться сине-желтый флаг.

Для украинской общины Нарвы эта напряженная ситуация была очень болезненной, рассказывает Ирина Лобанова, местная активистка, родившаяся в Эстонии в украиноязычной семье.

В 2022 году украинки города объединились, чтобы плести маскировочные сетки для подразделений ВСУ.

Но ещё важнее то, что помощь поступает не только от украинцев.

Почётный консул Украины в Нарве, эстонец Аллан Калдоя рассказывает, что в его волонтёрской группе примерно поровну этнических эстонцев и русских.

Александр (редакция располагает его фамилией, но мы решили её не раскрывать из-за его участия в Силах обороны) – коренной житель Нарвы, который не знает языка и не имеет гражданства, но готовится защищать Эстонию.

И самое главное: речь идёт не об единичном случае.

Среди жителей Нарвы немало тех, кто готов защищать свою землю от захватчика.

При этом не нужно думать, что ситуация в городе радужная. Это точно не так.

Подробнее о ситуации в Нарве – в материале Сергея Сидоренко (Нарва-Киев) Желто-голубая Нарва. Репортаж из "самого российского" города в ЕС, который уже не хочет в Россию.