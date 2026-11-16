Россия не получила посты в организации ООН, отвечающей за развитие цифровых технологий

В понедельник, 16 ноября, Россия не получила руководящих должностей в телекоммуникационном агентстве ООН, за счет которых пыталась уменьшить свою международную изоляцию из-за войны в Украине и усилить контроль над цифровыми технологиями.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Москва надеялась получить две высокие должности в Международном союзе электросвязи (МСЭ) в ходе выборов, на которых 194 члена организации выбирали кандидатов на десятки должностей во время встречи в столице Катара Дохе. Однако она потерпела поражение, набрав 58 голосов – победители из Азербайджана и Казахстана получили 111 и 70 голосов соответственно.

Россия также не смогла получить место в совете из 48 членов, который влияет на бюджет, стратегию и управление этой организацией.

Международный союз электросвязи помогает устанавливать стандарты для искусственного интеллекта и новых технологий. Страны ведут борьбу за должности в МСЭ, поскольку победа может дать им большее влияние на такие важные вопросы, как стандарты искусственного интеллекта и распределение глобального радиочастотного спектра.

В ООН постепенно растет нежелание публично выступать против России, а некоторые страны начинают восстанавливать торговые и отношения в сфере безопасности с Москвой по мере того, как война в Украине затягивается, сообщают источники издания.

Некоторые дипломаты ООН отметили в комментарии Reuters, что Россия пытается воспользоваться растущим чувством усталости от войны, чтобы претендовать на должности, которые могли бы усилить её влияние в Организации Объединённых Наций.

Дипломатическая миссия России при ООН в Женеве отказалась от комментариев.

Ранее Польша была избрана Генеральной ассамблеей ООН в состав Объединенной инспекционной группы (ОИГ) – независимого органа, контролирующего функционирование всей системы Организации Объединенных Наций.

В ходе голосования в рамках Восточноевропейской группы Польша победила Россию, которая непрерывно входила в состав этого органа на протяжении около 60 лет.

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США продвигает кандидатуру бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН, рассчитывая на поддержку Китая и России.