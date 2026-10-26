WSJ: у Трампа при поддержке РФ и Китая продвигают Виктора Орбана на пост генсека ООН

Администрация президента США Дональда Трампа продвигает кандидатуру бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН, рассчитывая на поддержку Китая и России.

Об этом говорится в редакционном материале издания The Wall Street Journal, которое ссылается на источники, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, США не только поддержали бывшего премьер-министра Венгрии в решении принять участие в гонке, но даже предложили ему эту идею.

Один из сотрудников Госдепартамента при администрации Трампа признает, что на первый взгляд это звучит безумно. Однако, судя по предварительным переговорам с Вашингтоном, Россия и Китай поддерживают эту идею, и план заключается в том, чтобы Орбан стал их общим кандидатом.

Как сообщили официальные лица из США и ещё одной страны, когда США, Россия и Китай преследуют одну и ту же цель в Совете безопасности ООН, они, как правило, её достигают.

Представитель Госдепартамента насчитал восемь голосов в Совете безопасности, которые "без проблем" поддерживают Орбана, и ещё 10 голосов из 15 членов Совета, которыми можно было бы заручиться.

Один из американских чиновников заявил, что Орбан – "идеальный кандидат для консерваторов, поддерживающих движение MAGA".

Во многом это связано с его действиями против массовой миграции, либеральных НПО, а также левоориентированных судов и прессы, говорится в материале.

Кроме того, как отмечает издание, Орбан часто вступал в конфликт с Европейским Союзом, а его прокитайская ориентация никогда не подрывала его имидж защитника западной цивилизации.

Ожидается, что если Орбан выдвинет свою кандидатуру на должность в ООН, президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс его поддержат, хотя, по словам источника, знакомого с процессом, с объявлением об этом ждут до окончания промежуточных выборов в США.

Американские чиновники в первую очередь связались с Орбаном, чтобы оценить его заинтересованность в этой должности в ООН. Они выяснили, что он настроен положительно, хотя и с оговорками.

Остальные кандидаты на пост генерального секретаря, по словам представителя второй страны, в основном являются "секретарями" – с опытом работы в международной бюрократии или за кулисами дипломатии. Орбан же был бы "генералом".

Стоит отметить, что недавно премьер-министр Испании Педро Санчес подчеркнул необходимость реформировать ООН и усилить механизмы ответственности, чтобы остановить правительства и силы, которые нарушают международные правила.

Призывы к отмене права вето в Совете Безопасности ООН звучат уже давно, особенно в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. В частности, отменить право вето в Совбезе ООН призвал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

А министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал Совет Безопасности ООН за то, что он неспособен принимать решения из-за вето отдельных членов.