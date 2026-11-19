Лидер "Нашей партии" Молдовы Ренато Усатый предложил заключить соглашение с Румынией, которое позволит румынской авиации перехватывать и, при необходимости, сбивать беспилотники, незаконно вторгающиеся в воздушное пространство Молдовы.

Об этом сообщает NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Спикер парламента Игорь Гросу поддержал инициативу депутата о заключении такого соглашения с соседним государством.

По предложению Усатого, соглашение с Румынией должно предусматривать оперативный обмен радиолокационными данными, раннее предупреждение об угрозах и четкие процедуры вмешательства румынской авиации для перехвата дронов.

Политик считает, что создание собственной системы противовоздушной обороны – сложный и дорогостоящий процесс, а Молдове необходимы решения, которые можно применить уже сейчас.

"У властей Молдовы сегодня есть два параллельных пути. Первый – обратиться к Румынии и договориться о двустороннем механизме защиты, который мы предлагаем. Второй – срочно провести прямые переговоры, в частности с Россией, и добиться прекращения нарушений нашего воздушного пространства. Третьего решения, которое могло бы защитить людей уже сегодня, нет", – сказал лидер "Нашей партии".

Усатый призвал правительство "немедленно" начать переговоры с Румынией и представить парламенту правовую основу и конкретные условия такого соглашения.

Отвечая на вопросы журналистов об этой инициативе, спикер парламента Молдовы заявил, что поддерживает сотрудничество не только с Румынией, но и с Украиной.

"С одной стороны, Румыния имеет гораздо больше возможностей – это страна НАТО, на восточном фланге которой размещены мощные средства перехвата и наблюдения. С другой стороны, Украина располагает передовыми и гораздо более дешевыми технологиями и решениями для перехвата беспилотников, крылатых ракет и т. п. Я поддерживаю", – подчеркнул Гросу.

Ранее премьер-министр Молдовы Василе Тофан призвал ускорить рассмотрение законопроекта об оборонной промышленности, который позволит стране производить дроны, на фоне того, что во вторник семь беспилотников нарушили ее воздушное пространство.

Президент Молдовы Майя Санду признала, что стране до сих пор не хватает оборонных возможностей, чтобы защититься от дронов.

В прошлом месяце Молдова и Украина подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Документ предусматривает обмен опытом и экспертизой, технико-научной информацией, а также передачу знаний и технологий в ряде сфер, представляющих общий интерес, в частности в отношении модернизации и безопасной эксплуатации военной техники, логистики, защиты критически важной инфраструктуры, развития потенциала киберзащиты и наблюдения за воздушным пространством.