В Сейме Литвы произошел спор между министром иностранных дел Кястутисом Будрисом и представителями оппозиционной партии "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" (TS-LKD).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Поводом для спора стала позиция литовского правительства в отношении Китая и Тайваня.

Консерваторы вызвали Будриса на заседание на фоне дискуссий о возможном давлении на тайваньское представительство с целью изменения названия и стремления укрепить связи Литвы с Китаем.

Глава консерваторов Лауринас Кащюнас спросил, отправил ли Будрис письмо в представительство Тайваня обдуманно, имея гарантии от Китая, что что-то изменится.

"Уже с точки зрения дипломатического искусства похоже, что вы бросились в бой, в геополитическую комбинацию, не имея абсолютно никаких гарантий успеха. И может случиться так, что мы… изменим название представительства, а от Китая ничего путного и не получим", – отмечал он.

Сам Будрис вновь подчеркнул, что стремление нормализовать отношения Литвы с Китаем последовательно преследовали и предыдущие правительства, в частности то, которое возглавляли консерваторы.

Глава литовской дипломатии заявил, что на данный момент никаких решений не принято, переговоры продолжаются со всеми сторонами.

Однако депутат Жигимантас Павилёнис заявил, что Будрис нарушил все присяги, данные Литовскому государству: "Вы передали требование недружественного к нам государства… свободному Тайваню, не имея на это полномочий, не имея одобрения Комитета по иностранным делам".

Кроме того, Павилёнис заявил, что Будрис передал бразды внешней политики Литвы "пророссийским радикалам", которые встретились в Сейме с китайской делегацией.

В ответ Будрис заявил, что Павилёнис выдвинул ему "самое жестокое, самое оскорбительное, самое грубое обвинение", которое может получить государственный чиновник.

"Я мог бы сказать многое, но стараюсь подобрать слова и сдержаться, стараюсь интерпретировать всю эту тираду в ваших и других выступлениях, которая не делает вам чести. Это просто отвратительно, что исходит из ваших уст", – ответил министр.

Будрис подчеркнул, что решения принимаются исходя из интересов Литвы, а не других стран. Кроме того, по его словам, учитываются взятые Литвой обязательства соблюдать международное право и уважать другие страны.

"Мы также руководствуемся очень четким принципом своего суверенитета, и никто никогда не будет навязывать нам никаких требований, документов, посредничества или чего-либо другого. Я хочу отвергнуть это в принципе. Мы – самостоятельное государство, давайте перестанем думать, что нами кто-то манипулирует или кто-то надевает нам мешок на голову", – говорил Будрис.

СМИ писали, что Министерство иностранных дел Литвы в сентябре якобы попросило представительство Тайваня в Вильнюсе изменить название в течение недели.

Впоследствии, после публикации, премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что изменение названия представительства Тайваня в Вильнюсе было бы преждевременным до проведения переговоров с китайскими дипломатами.

Отношения между Литвой и Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс разрешил Тайваню открыть представительство под названием "Тайваньское представительство". Аналогичные представительства в других странах обычно действуют под названием "Тайбэйское".

В ответ Китай понизил уровень своего дипломатического представительства в Литве с посла до временного поверенного в делах. Китайские дипломаты отсутствуют в Литве с мая 2025 года, после того как Вильнюс отказался выдавать им новые аккредитации.