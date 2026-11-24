Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик заявил, что ведет диалог с украинской стороной о стабильности в регионе на фоне атак Украины на российские суда в Балтийском море.

Об этом министр заявил во время пресс-конференции, сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Глава Минобороны Норвегии подчеркнул, что любые атаки в Балтийском море являются следствием российской войны против Украины. В то же время союзники ведут диалог с Киевом по поводу этих ударов.

"Все атаки немедленно прекратились бы, если бы Россия остановила эту войну. Однако, учитывая это, мы сосредотачиваемся на том, что Украина должна действовать в рамках норм международного права. Поэтому мы обсуждаем это с ними", – заявил Сандвик на пресс-конференции.

"Мы также уделяем особое внимание тому, что они должны уважать нашу потребность в стабильности в нашем ближайшем регионе, и сейчас мы ведем конструктивный диалог с украинцами по этому поводу", – добавил он.

Напомним, 21 ноября Армия обороны Финляндии обнаружила атаку беспилотника на российское торговое судно к западу от Суурсаари в восточной части Финского залива, в международных водах.

Украинский эксперт рассказал, что беспилотник поразил судно Sparta II, которое РФ использовала для военных операций. В частности – для перевозки оружия из Сирии для вероятного использования в войне против Украины.

В пограничной службе Финляндии заявили, что российское судно 21 ноября было поражено украинскими беспилотниками.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что атаки Украины на российские суда в Балтийском море понятны, и к таким атакам следует привыкать и быть к ним готовыми.