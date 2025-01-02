В Швейцарии вступил в силу запрет на ношение паранджи
С 1 января в Швейцарии вступил в силу противоречивый запрет на ношение паранджи в общественных местах, широко известный как "запрет на паранджу".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SwissInfo.
Швейцария присоединилась к пяти другим европейским странам, включая соседние Францию и Австрию, которые ввели такой запрет.
Нарушителей запрета могут наказать штрафом до 1 000 швейцарских франков (около 1 143 долларов).
Исключения из закона будут касаться закрывания лица из соображений безопасности, погоды или состояния здоровья. Они также будут разрешены в художественных и развлекательных заведениях и в рекламе.
Запрет, который с небольшим перевесом прошел на референдуме 2021 года и был осужден мусульманскими ассоциациями, был инициирован той же группой, которая организовала запрет на строительство новых минаретов в 2009 году.
Ранее сообщалось, что во французских государственных школах запретили носить традиционное мусульманское платье-абая, закрывающее все тело.
Перед этим власти немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг согласились запретить в школах ношение паранджи или никаба, которые полностью закрывают лицо.