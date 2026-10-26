В Литве мужчина незаконно пересек границу с РФ, его задержали российские пограничники

Государственная служба пограничной охраны Литвы (VSAT) сообщила об инциденте, в ходе которого мужчина проигнорировал предупредительные знаки и незаконно пересек границу с Калининградской областью России.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, мужчина, прогуливавшийся по побережью Балтийского моря на Куршской косе, проигнорировал предупредительные знаки и продолжил движение в сторону территории России.

Сотрудники пограничного поста "Неринга" Пограничного отряда охраны побережья VSAT в воскресенье днем зафиксировали человека на Куршской косе. Мужчина шел по дюнам, не имея с собой крупных вещей, а впоследствии, спустившись к морю, двигался в сторону России.

Несмотря на предупредительные знаки на побережье, мужчина перешел на территорию РФ.

Позже российская сторона подтвердила задержание этого человека, который, как утверждается, является гражданином Польши.

VSAT зарегистрировала материалы по данному инциденту и уточняет обстоятельства для возбуждения досудебного расследования по факту незаконного пересечения государственной границы.

По данным службы, такие случаи у самого моря, как этот, происходят очень редко. Последний раз пограничники фиксировали подобный случай незаконного пересечения границы вдоль Балтийского моря из Литвы в Россию в 2018 году, а из России в Литву – в 2017 году.

Недавно двое туристов из Бельгии уплатили штраф после того, как они въехали в пограничную зону между Польшей и Россией, чтобы увидеть внешнюю границу ЕС.

В сентябре финские пограничники задержали у границы с Россией человека, нелегально пересекшего границу с территории России.