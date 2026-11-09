"ЕвроПравда" узнала, кто будет представлять Европу и НАТО на переговорах в Абу-Даби

На мирных переговорах с участием Украины, США и России, которые состоятся 10–11 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби, будут присутствовать представители Европейской комиссии, Европейского совета, Германии, Франции и Великобритании на уровне советников по вопросам безопасности, а также руководитель аппарата генсека НАТО.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя со ссылкой на информацию из собственных источников в ЕС и НАТО.

"ЕвроПравде" стало известно, кто будет представлять Европу и НАТО на переговорах в Абу-Даби 10–11 ноября.

"НАТО в Абу-Даби будет представлять руководитель аппарата (генерального секретаря НАТО) Джеффри ван Леувен", – заявил корреспондентке "Европейской правды" чиновник Альянса на условиях анонимности.

Европейский Союз, по данным "ЕвроПравды", будет представлен на уровне руководства аппаратов Еврокомиссии и Евросовета: в Абу-Даби отправятся руководитель кабинета президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт и главный советник президента Европейского совета Антониу Кошты по вопросам внешней политики Анна-Мария Бура.

Германия, Франция и Великобритания будут представлены на переговорах на уровне советников по вопросам национальной безопасности.

Таким образом, Германию будет представлять советник федерального канцлера Фридриха Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер, Великобританию – советник британского премьера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, а Францию – дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн.

Как сообщала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о "конструктивном" телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого речь шла о безопасности в Чёрном море, а также о предстоящих переговорах в Абу-Даби.

Что касается предстоящих переговоров, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "мы очень близки к заключению соглашения" о прекращении российско-украинской войны, что приведет к "несколько иной форме Украины", не приводя при этом конкретных деталей.

Ранее Трамп говорил, что 5 ноября провел частную встречу с посланником Путина и анонсировал "прекрасное соглашение", которое коснется не только Украины и России, но и Европы в целом.