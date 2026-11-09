Глава ЕК обсудила с Зеленским безопасность в Чёрном море и переговоры в Абу-Даби

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о "конструктивном" телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы безопасности в Черном море, а также предстоящие переговоры в Абу-Даби.

Заявление фон дер Ляйен приводит пресс-служба Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

В контексте ситуации в Черном море глава ЕК отметила, что начинает визиты в Румынию и Болгарию, где встретится с лидерами этих стран, "чтобы обсудить ситуацию на местах и то, как Европа может усилить свои ответные меры" на атаки на торговые суда.

"Накануне визита я провела конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Свобода судоходства в Черном море должна быть восстановлена и сохранена. Я еще раз выразила поддержку его призыву к прекращению огня, затрагивающему объекты продовольственной и энергетической инфраструктуры", – сказала фон дер Ляйен.

Кроме того, по её словам, они с Зеленским обсудили текущие мирные усилия и переговоры, которые состоятся на этой неделе в Абу-Даби, где ЕС будет представлен вместе с другими партнёрами.

"Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским в Дублине в конце этой недели и обсуждения с другими лидерами дальнейших шагов на пути к миру", – подытожила президент ЕК.

Напомним, 28 октября болгарский министр обороны Димитар Стоянов сообщил об ещё одном случае поражения торгового судна дронами в исключительной экономической зоне страны в Чёрном море.

Контейнеровоз под флагом Либерии был поражен примерно в 21 миле к юго-востоку от болгарского города Шабла. Судно вышло из Израиля, а конечным пунктом назначения была Румыния.

Впоследствии премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал объявить всемирное морское перемирие на фоне все более частых атак на торговые суда, в частности в Чёрном море. А в Хорватии добиваются объявления части Чёрного моря зоной боевых действий.