Трамп: когда война закончится, Украина примет несколько иной облик

Президент США Дональд Трамп заявил, что после окончания войны "Украина примет несколько иной облик".

Об этом он сказал в интервью CBS, сообщает "Европейская правда".

Трамп повторил, что война в Украине скоро закончится.

"Я думаю, что мы это сделаем, и я думаю, что это произойдет, и в результате Украина приобретет несколько иной облик. Послушайте, это война, которой никогда не должно было быть. Если бы я был президентом...", – сказал президент США.

На вопрос, кому он больше доверяет – лидеру России Владимиру Путину или президенту Украины Владимиру Зеленскому, – Дональд Трамп ответил: "Я бы предпочел не говорить, но я лажу с обоими"

По мнению американского лидера, во время первой встречи Зеленского и Путина к России "проявили огромное неуважение". Трамп также не считает, что Путин его обманывает. Он заверил, что никто не был так жесток по отношению к России, как он, в очередной раз упомянув, что именно он первым предоставил Украине противотанковое оружие.

"Байден предоставил им наличные и оружие на сумму 350 миллиардов долларов. А я дал им… ничего. Я предоставляю это Европе, продаю по полной цене, и они нам платят. И не только это: насчёт их 350 миллиардов долларов я чувствовал себя очень плохо, потому что считал это большой глупостью. У Европы есть деньги. Европа бы заплатила, но никто не попросил. Поэтому мы просто давали им… оружие за оружием за оружием, и мы поставляли это оружие", – сказал Трамп.

"И, кстати, Украина проявила мужество, чтобы их использовать. Ведь все равно нужно иметь мужество, чтобы их использовать, и они показали себя очень грозными. Но у них было лучшее оружие на Земле. А мы ничего за это не получили", – добавил он.

Во вторник и среду Россия и Украина должны провести переговоры в Абу-Даби с участием делегации США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна "будет за столом переговоров" во время трехсторонней встречи в Абу-Даби между Украиной, США и Россией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг, 5 ноября, провел частную встречу с посланником Путина и анонсировал "прекрасную сделку", которая коснется не только Украины и России, но и Европы в целом.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее предостерег европейских союзников от проведения переговоров о прекращении российско-украинской войны без учета интересов Восточной Европы в сфере безопасности.