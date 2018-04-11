Земан и реванш экстремистов: борьба за правительство Чехии выходит на наихудший сценарий

Юрий Панченко, Европейская правда _ Среда, 11 апреля 2018, 14:32

Фото: idnes.cz Милош Земан и Томио Окамура

Почти полгода Чехия не может сформировать парламентскую коалицию. Затяжная коалициада наконец отвергла все варианты того, как предотвратить досрочные выборы.

Остался единственный.

Реальным сценарием пока стал тот, который еще накануне выборов в Чехии называли "коалицией ужасов".

Речь идет о создании коалиции между победителем выборов партией ANO и двумя радикальными партиями, чешскими коммунистами и ультраправой, открыто ксенофобской SPD. Учитывая, что две последние партии – откровенно пропутинские (а коммунисты пытались сорвать ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной),

для нас такой сценарий действительно выглядит ужасным.

Однако именно такой вариант, по словам премьер-министра Андрея Бабиша, ему предложил президент Милош Земан. Глава государства и руководитель правительства встречались вечером 10 апреля, а о результатах разговора известно со слов самого Бабиша.

Итак, Земан крайне недоволен провалом коалиционных переговоров Бабиша с социал-демократами и считает, что к этому привели кадровые требования последних.

Напомним, идея "левой" коалиции была ключевым планом последних лет. Согласно этому сценарию, компанию ANO должны были составить социал-демократы и коммунисты. Последние осторожно подтверждали такую ​​возможность, но ключевым условием для блокирования с "партией олигарха" называли присутствие в коалиции социал-демократов.

Социал-демократы, которые еще недавно были партией номер один в Чехии, на прошлых выборах заняли лишь шестое место, почти в три раза сократив свое присутствие в парламенте. Кадровые изменения, последовавшие за этим фиаско, давали надежду, что к руководству партии придут лояльные Бабишу и Земану люди. Неслучайно на съезд социал-демократов специально прибыл президент, убеждая партийцев в том, что вхождение в коалицию остается для партии единственным шансом на выживание.

Впрочем, как признал сам Земан, этот вариант провалился.

Однако, вопреки словам президента, это произошло не столько из-за кадровых требований, сколько из-за несогласия на то, что правительством будет руководить человек, который сейчас находится под следствием. Как известно, против Бабиша открыто уголовное дело за махинации с грантом ЕС на развитие малого бизнеса.

В конце концов, социал-демократы предложили компромисс – ANO должна была отказаться от должности министра внутренних дел. Это позволяло избежать конфликта интересов, если подследственный Бабиш становился премьером. Однако к такому компромиссу в нынешней партии власти оказались не готовы.

Единственными, кто готов закрыть глаза на премьера под следствием, остаются коммунисты и праворадикалы.

Земан планирует непосредственно участвовать в переговорах. На 11 апреля у него запланирована встреча с лидером коммунистов Войцехом Филипом, а на следующий день – с лидером праворадикалов Томио Окамурой.

Бывшие партнеры Бабиша по коалиционным переговорам уже раскритиковали этот вариант.

"Присутствие в правительстве экстремистов из SPD навредит репутации Чехии в Европе. Если Андрей Бабиш начнет переговоры с ними, он подтвердит, что работает не для людей, а только ради своего поста премьер-министра", – отметил лидер социал-демократов Ян Гамачек.

"Неформальная коалиция между ANO, коммунистами и SPD действовала с окончания выборов. Ее главный архитектор – президент Милош Земман. А Бабиш, если хочет, может взять на себя ответственность за совместное правительство с экстремистами и коммунистами", – комментирует ситуацию лидер крупнейшей оппозиционной партии ODS Петр Фиала.

В конце концов, по данным чешских СМИ, такая инициатива неоднозначно воспринимается и внутри партии ANO. И хотя действующие министры публично говорят, что при сохранении проевропейского курса такая коалиция возможна, а "все партии, победившие на выборах, являются демократическими", по данным журналистов, по меньшей мере треть партийцев – против этого. С возможностью создания такой коалиции также связывают недавнюю отставку министра юстиции Роберта Пеликана.

Лидер SPD на предвыборный агитации

Конечно, такое предложение Земана может оказаться скрытым сигналом для социал-демократов, который должен стимулировать их согласиться на коалицию, не получив должности главы МВД.

Однако, как отмечают чешские СМИ, в последнее время отношения между президентом и премьер-министром существенно ухудшились. В частности, Бабиш принял решение выслать трех российских дипломатов, даже не посоветовавшись с Земаном. А до того – согласился выдать США арестованного в стране российского хакера, экстрадиции которого требовала РФ. Это тоже не нашло поддержки у президента.

В такой ситуации формализация отношений с коммунистами и SPD существенно уменьшает самостоятельность премьера.

Зато Милош Земан, а через него и Кремль, увеличивают свое влияние на чешскую политику.

Впрочем, существует ряд сложностей, которые могут помешать "коалиции ужасов".

В частности, недавно одной только возможности назначения коммуниста на должность председателя парламентской комиссии по генеральной инспекции сил безопасности оказалось достаточно для масштабных протестов в Праге. Также недавно по Чехии прокатились многотысячные протесты против премьерства Бабиша.

А значит, "самый простой" вариант завершения коалициады на практике может оказаться более драматичным.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"