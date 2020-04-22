Рада ЄС вирішуватиме, що робити з туризмом в епоху коронавірусу

Міністри туризму країн Євросоюзу 27 квітня обговорять можливі дії на національному та європейському рівнях для швидкого відновлення туристичного сектора, який постраждав через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить порядок денний, опублікований на сайті Ради ЄС.

Обговорення відбудеться у форматі відеоконференції.

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"Туризм став одним із перших і найбільш постраждалих від кризи COVID-19 секторів економіки. У цьому секторі спостерігається швидке і різке падіння попиту і зростання безробіття, що ставить під загрозу багато малих і середніх підприємств", - зазначили у Раді ЄС.

Згідно з порядком денним, міністри туризму країн-членів обміняються інформацією та передовим досвідом щодо заходів з надання допомоги, вже ухвалених на національному рівні.

"Вони вивчать можливі майбутні дії на національному рівні та рівні ЄС для швидкого відновлення сектора туризму", - повідомили у Раді ЄС.

Як повідомлялось, Європейська комісія перебуває у процесі підготовки рекомендацій щодо можливості відновлення подорожей у межах ЄС цього літа.

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