У Молдові порахували 80% голосів, партія Санду лідирує з величезним відривом

Після підрахунку протоколів голосування з понад 80% виборчих дільниць на парламентських виборах Молдови впевнено лідирує партія PAS, що орієнтується на президентку Маю Санду.

Про це повідомляє Європейська правда.

За даними електронного підрахунку ЦВК, партія "Дія і солідарність" (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) наразі отримує 44,6% голосів виборців, і цей показник постійно зростає, оскільки триває підрахунок голосів діаспори, де Санду та її партія мають переконливу підтримку.

На другому місці – проросійський "Патріотичний блок" експрезидента Ігоря Додона, що отримує 27,8% голосів. Блок "Альтернатива" на чолі з мером Кишинева Іоном Чебаном, що потенційно може створити союз із Додоном, обійняв третю сходинку, наразі він має 8,7% голосів.

Ще одна партія, яка потенційно може увійти в союз із ними – це прорумунська партія "Демократія вдома", керівник якої Васілє Костюк відомий своїми зв'язками із російською ФСБ. Вона наразі отримує майже 6% і обіймає п'яту сходинку за результатами виборів.

Утім, три ці партії разом набирають менше ніж PAS.

Натомість партнером PAS у парламенті потенційно може стати партія Ренато Усатого "Наша партія", яка може фінішувати четвертою і наразі має 6,5% голосів.

Як повідомлялося, на виборах у Молдові проросійські регіони дали нижчу явку, що дозволило партії влади отримати більше.

Тим часом поліція цієї країни повідомила про затримання придністровців, що готували заворушення відразу після виборів.

