Смоленські запитання та відповіді: Польща отримала нову версію гибелі Леха Качинського

Юрій Панченко, Європейська правда _ Четвер, 12 квітня 2018, 14:20

Фото: onet.pl

Поки весь світ дивиться на перспективи військового конфлікту між США та РФ, у Польщі темою №1 був новий звіт щодо причин катастрофи президентського літака 2010 року.

Хоча спеціальна комісія ще 2011 року дійшла висновку, що причиною катастрофи, внаслідок якої загинув президент Лех Качинський, була помилка пілота, багато родичів загиблих, а в першу чергу – брат загиблого президента та лідер партії "Право та справедливість" Ярослав Качинський, не погоджувалися із цими висновками. Адже, і це головна претензія до попереднього розслідування - воно майже повністю базувалося на джерелах, наданих росіянами.

Нове дослідження причин катастрофи стартувало відразу після перемоги ПіС у 2015 році. Втім, після більш ніж двох років роботи підкомісії Міністерства оборони Польщі з розслідування Смоленської катастрофи все ще складно говорити про остаточні висновки.

Як заявив голова підкомісії Антоні Мацеревич, нинішній звіт має лише технічний характер та не є остаточним, а головне – "не містить політичних трактувань та припущень". В свою чергу

оприлюднення офіційного та остаточного звіту обіцяють вже за 12 місяців – на 9-ту річницю трагедії.

Втім, як мінімум один результат цього звіту був остаточними – недійсним було оголошено попередній звіт 2011 року, який базувався на попередньому розслідуванні підкомісії на чолі з Єжи Міллером. Мацеревич назвав цей документ заснованим на фальшивих матеріалах і політичному тиску.

Варто відзначити, що нова підкомісія не має ключових речових доказів. Росія вперто відмовляється видати Польщі рештки президентського літака. "Смоленська підкомісія доклала багато зусиль, щоб отримати уламки Ту-154 або хоча б оглянути їх на місці. Хоча досі ми не отримали згоди від Російської Федерації, ми сподіваємося, що це відбудеться", - пояснив Мацеревич.

У такій ситуації висновки підкомісії базуються переважно на фото та відеозаписах, а також на моделюванні подій. "У нас є докази, які раніше не використовувалися", - повідомив Мацеревич. За його словами, підкомісія віднайшла близько 150 прямих свідків, а тисячі фотографій та відеозаписів дозволили здійснити реконструкцію уламків літака.

Ці дані дозволяють комісії зробити висновок, що президентський літак було знищено ще до контакту із землею.

Зокрема, розташування тіл на землі вказує на те, що вони почали випадати з літака, перш ніж той впав на землю.

На думку експертів підкомісії, руйнування відбулося внаслідок щонайменше двох вибухів: у лівому крилі та корпусі літаку.

При цьому висновки комісії скептично оцінили в експертному середовищі.

Зокрема, комісія не лише не дала відповіді, як саме у літаку з’явилася вибухівка, а й навіть, аналізуючи підготовку повітряного судна перед вильотом, робить висновок, що закласти вибухівку було неможливо.

Крім того, комісією було проігноровані дані огляду літака, зроблені у 2010-11 роках. Зокрема, згідно з цими даними, ліве крило літака містить частки берези, що вказує на зіткнення. У випадку вибуху таких залишків не мало бути.

Втім, певною мірою обговорення висновків було зміщено до скандалу, який стався на самій презентації. Журналіст опозиційної нинішній владі Gazeta Wyborcza Войцех Чухновський напряму звинуватив голову підкомісії у брехні. "Пан Антоні Мацеревич, я хотів би сказати, що ви брехун, злочинець і в майбутньому ви будете відповідати у суді вільної Польщі за брехливість і шкоду державі. Ставити запитання вам не має сенсу", - заявив він.

Цей виступ вже викликав дискусії у ЗМІ щодо правомірності такої поведінки журналіста. Серед іншого, робиться припущення, що цей епізод буде використаний владою для покарання самого видання.

Зрештою, за відсутності остаточних висновків, звіт найчастіше сприймається з огляду на його впливу на польську політику.

Чи задоволені у ПіС результатами розслідування та роботою Мацеревича? Тут варто нагадати, що на початку року Мацеревич втратив посаду міністра оборони, проте зберіг місце у "вищій політичній лізі" саме завдяки головуванню у Смоленській підкомісії.

Саме тому йому й був потрібен хоча й технічний, проте звіт – щоб довести, що остаточні результати будуть вже незабаром.

Чи вдався йому цей план? Польські ЗМІ звернули увагу на низький інтерес до висвітленні звіту з боку провідних державних телеканалів. Чи не є це "чорною міткою" для колись одного з найближчих до Ярослава Качинського політиків?

Друге питання: чи матиме цей звіт відображення у передвиборчій кампанії?

Невипадково шеф політичного кабінету польського прем'єра Марек Суський, коментуючи достовірність висновків нового звіту, заявив, що для нього має значення насамперед доведення того, що "комісія, створена за наказом Дональда Туска, брехала". "Брехня команди Дональда Туска вражає. І ці люди не мають повертатися в політику, вони повинні відповідати перед судом, і цей звіт має бути вивчений прокуратурою, а можливо – й стати підставою для звинувачень", - заявив Суський.

Останні опитування показали різкий стрибок популярності екс-прем’єра. Наразі його підтримка на майбутніх президентських виборах майже наздогнала рейтинг чинного президента Анджея Дуду.

Невипадково після презентації звіту відбулася ще одна важлива подія - допит екс-президента Польщі Броніслава Коморовського. У 2010 році він був маршалком Сейму, а відповідно, за логікою нинішньої польської влади, несе частину відповідальності за невиконання державними службовцями своїх обов’язків відразу після Смоленської катастрофи.

Але чи матиме це стосунок до реального розслідування причин Смоленської катастрофи? Далеко не факт.

Адже за останні вісім років Смоленська справа зажила своїм життям.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"

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