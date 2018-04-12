Смоленские вопросы и ответы: Польша получила новую версию гибели Леха Качиньского

Юрий Панченко, Европейская правда _ Четверг, 12 апреля 2018, 14:20

Фото: onet.pl

Пока весь мир смотрит на перспективы военного конфликта между США и РФ, в Польше темой №1 был новый отчет о причинах катастрофы президентского самолета 2010 года.

Хотя специальная комиссия еще в 2011 году пришла к выводу, что причиной катастрофы, в результате которой погиб президент Лех Качиньский, была ошибка пилота, многие родственники погибших, а в первую очередь – брат погибшего президента и лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, не соглашались с этими выводами. Поскольку, и это главная претензия к предварительного расследования - оно почти полностью базировалось на источниках, предоставленных русскими.

Новое исследование причин катастрофы началось сразу после победы на выборах ПиС в 2015 году. Впрочем, после более чем двух лет работы подкомиссии Министерства обороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы все еще сложно говорить об окончательных выводах.

Как заявил председатель подкомиссии Антони Мацеревич, нынешний отчет имеет только технический характер и не является окончательным, а главное – "не содержит политических трактовок и предположений". В свою очередь

обнародование официального и окончательного отчета обещают уже через 12 месяцев – на 9-ю годовщину трагедии.

Впрочем, как минимум один результат этого отчета был окончательным – недействительным был объявлен отчет 2011 года, основанный на предварительном расследовании подкомиссии во главе с Ежи Миллером. Мацеревич назвал этот документ основанным на фальшивых материалах и политическом давлении.

Стоит отметить, что новая подкомиссия не располагает ключевыми вещественными доказательствами. Россия упорно отказывается выдать Польше остатки президентского самолета. "Смоленская подкомиссия приложила много усилий, чтобы получить обломки Ту-154 или хотя бы осмотреть их на месте. Хотя до сих пор мы не получили согласия Российской Федерации, мы надеемся, что это произойдет", – пояснил Мацеревич.

В такой ситуации выводы подкомиссии базируются преимущественно на фото и видеозаписях, а также на моделировании событий. "У нас есть доказательства, которые ранее не использовались", – сообщил Мацеревич. По его словам, подкомиссия нашла около 150 прямых свидетелей, а тысячи фотографий и видеозаписей позволили осуществить реконструкцию обломков самолета.

Эти данные позволяют комиссии сделать вывод, что президентский самолет был уничтожен еще до контакта с землей.

В частности, расположение тел на земле указывает на то, что они начали выпадать из самолета, прежде чем тот упал на землю.

По мнению экспертов подкомиссии, разрушение произошло вследствие как минимум двух взрывов: в левом крыле и корпусе самолете.

При этом выводы комиссии скептически оценили в экспертной среде.

В частности, подкомиссия не только не дала ответа, как в самолете появилась взрывчатка, но даже, анализируя подготовку воздушного судна перед вылетом, делает вывод, что заложить взрывчатку было невозможно.

Кроме того, комиссией были проигнорированы данные осмотра самолета, сделанные в 2010-11 годах. В частности, согласно этим данным, левое крыло самолета содержит частицы березы, что указывает на столкновение. В случае взрыва таких фрагментов не должно было быть.

Впрочем, в определенной степени обсуждение выводов сместилось к скандалу, который произошел на самой презентации. Журналист оппозиционной нынешней власти Gazeta Wyborcza Войцех Чухновский прямо обвинил председателя подкомиссии во лжи. "Господин Антони Мацеревич, я хотел бы сказать, что вы лжец, преступник и в будущем вы будете отвечать в суде свободной Польши за ложь и вред государству. Задавать вопросы вам не имеет смысла", – заявил он.

Это выступление уже вызвало дискуссии в СМИ относительно правомерности такого поведения журналиста. Среди прочего, делается предположение, что этот эпизод будет использован властью для наказания самого издания.

В конце концов, в отсутствие окончательных выводов, отчет чаще всего воспринимается в разрезе его влияния на польскую политику.

Довольны ли в ПиС результатами расследования и работой Мацеревича? Здесь стоит напомнить, что в начале года Мацеревич потерял должность министра обороны, однако сохранил место в "высшей политической лиге" именно благодаря председательству в Смоленской подкомиссии.

Именно поэтому ему и нужен был хотя и технический, но отчет – чтобы доказать, что окончательные результаты будут уже скоро.

Удался ли ему этот план? Польские СМИ обратили внимание на низкий интерес к освещению отчета со стороны ведущих государственных телеканалов. Не является ли это "черной меткой" для некогда одного из ближайших к Ярославу Качиньскому политиков?

Второй вопрос: найдет ли этот отчет отражение в предвыборной кампании?

Неслучайно шеф политического кабинета польского премьера Марек Суский, комментируя достоверность выводов нового отчета, заявил, что для него имеет значение прежде всего доказательства того, что "комиссия, созданная по приказу Дональда Туска, врала". "Ложь команды Дональда Туска впечатляет. Эти люди не должны возвращаться в политику, они должны ответить перед судом, и этот отчет должен быть изучен прокуратурой, а возможно – и стать основанием для обвинений", – заявил Суский.

Последние опросы показали резкий скачок популярности экс-премьера. Сейчас его поддержка на предстоящих президентских выборах почти догнала рейтинг действующего президента Анджея Дуды.

Неслучайно после презентации отчета произошло еще одно важное событие – допрос экс-президента Польши Бронислава Коморовского. В 2010 году он был маршалком Сейма, а соответственно, по логике нынешней польской власти, несет часть ответственности за невыполнение государственными служащими своих обязанностей сразу после Смоленской катастрофы.

Но будет ли это иметь отношение к реальному расследованию причин Смоленской катастрофы? Далеко не факт.

Ведь за последние восемь лет Смоленское дело начало жить своей жизнью.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"

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