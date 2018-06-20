Чорний список для Естонії: РФ змінює політику стосовно російськомовної меншини

Влада Росії оголосила, що ввела заборону на в'їзд до РФ для деяких мешканців Естонії, яких Кремль охарактеризував як "русофобських" і антиросійських.

Для цього 6 червня МЗС Росії опублікувало список естонських "русофобів", до якого були включені багато відомих політиків і громадських діячів.

Серед них – колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес, голова Вільної партії Андрес Херкель, а також Хенн Пиллуаас, член Консервативної народної партії Естонії, та інші.

Потрапили до списку й відомі журналісти і навіть деякі вчені – наприклад, юрист-міжнародник, відомий публіцист, професор Євген Цибуленко, голова Українського земляцтва Естонії, а також відомий політолог Тоомас Алаталу.

Здавалося б, буденна сторінка нинішньої холодної війни між Росією і Заходом. Однак один момент заслуговує на окремий розгляд. Тим більше, що поява російського списку була в якомусь сенсі очікуваною відповіддю на те, що Естонія в березні заборонила в'їзд 49 громадянам РФ з так званого "списку Магнітського".

Втім, навіть у такій ситуації з’явилась інтрига.

Як виявилося, до переліку увійшло багато російськомовних мешканців Естонії, таких як Євгеній Криштафович, Сергєй Метлєв, відомий історик Ігор Копитін та інші. Всім їм Росія відмовляє у в'їзді.

Що в цьому особливого? Не секрет, що список був створений багато в чому з демонстративною метою.

При цьому вплив на "реальних русофобів" виявився незначним. Можливо, в РФ сподівалися, що цей список підніме бурю емоцій і буде обговорюватися в естонських медіа, що можна буде використовувати у своїх інтересах.

Насправді сплеск у вигляді декількох статей з емоційним, а часом й іронічним забарвленням, звісно, був, однак це точно не те, на що розраховували в Москві.

Схоже, що основна мета появи списку полягала в меседжі, спрямованому до російської та російськомовної аудиторії.

З внутрішньою аудиторією ніби все зрозуміло. Для консолідації росіян навколо Путіна потрібен зовнішній ворог, і тут кращого поняття, ніж "русофоб", годі й шукати. Тому ЗМІ Росії та прокремлівські видання в Балтійських країнах, такі як Baltnews.ee, знову вхопилися за горезвісний наратив "русофобії".

Варто зазначити, що вже в 1920-ті й 1930-ті роки, в перший період незалежності Естонської Республіки, Москва всіляко намагалася дискредитувати Естонію, її уряд, вигадуючи всілякі небилиці, брехню, поширюючи фейки, що в Естонії живуть русофоби, фашисти тощо. На жаль, риторика і методологічний багаж Кремля в цьому плані майже не змінилися. І сьогодні, за путінського режиму, естонці, Естонія і наш уряд постійно піддаються інформаційним атакам, в яких як перманентна складова присутній наратив про русофобію.

Водночас новинка російської пропаганди – список "русофобів" – має також на меті певне залякування або швидше попередження російськомовним мешканцям Естонії, показавши їм, що буде з тими, хто виступає з критичними заявами проти Кремля і Путіна. На жаль, для багатьох громадян Естонії, які мають родичів в РФ, загроза заборони в'їзду туди є дуже істотною.

Що це означає? Досі стратегією РФ щодо "російськомовного населення" Естонії (втім, це справедливо і щодо Латвії та Литви) була реалізація двох цілей.

Перша – збереження культурного (а бажано – і політичного) зв'язку російської меншини з метрополією. Для цього, наприклад, РФ не шкодує коштів на виплату пенсій (досі в РФ вік виходу на пенсію був нижчий, ніж в Естонії, що дозволяло громадянам з двома паспортами кілька років отримувати російську пенсію) і грошової допомоги, роблячи все можливе, щоб громадяни балтійських країн не відмовлялися від паралельного російського громадянства.

Сама по собі така мета нібито виглядає невинною. Однак друга мета РФ – перешкоджати інтеграції російськомовних у політичне життя країни, залишаючи за ними лише одну роль – меншини, що страждає від гніту.

Ця стратегія бере початок з кінця 1980-х і за великим рахунком майже 30 років залишалася незмінною. До останнього часу.

Новий чорний список дав однозначний сигнал: РФ чекає від російської меншини Естонії цілковитої відповідності "лінії партії". Будь-які відхилення від цієї лінії, так само, як і будь-які спроби компромісу з естонською владою, суворо каратимуться.

Які це матиме наслідки? Швидше за все, РФ вдасться додатково радикалізувати російськомовну меншину.

Ну а та менша частина, яка відмовиться дотримуватися нових інструкцій, буде затаврована як зрадники. Звична для Москви стратегія.

А головне – на балтійському напрямку РФ продовжує грати на "підвищення ставок".

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