Черный список для Эстонии: РФ меняет политику в отношении рускоязычного меньшинства

Власти России объявили о том, что ввели запрет на въезд в РФ для ряда жителей Эстонии, которых Кремль охарактеризовал как "русофобских" и антироссийских.

Для этого 6 июня МИД России опубликовал список эстонских "русофобов", куда были включены многие известные политики и общественные деятели.

Среди них - бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, председатель Свободной партии Андрес Херкель, а также Хенн Пыллуаас, член Консервативной народной партии Эстонии и другие.

Попали в список и известные журналисты и даже некоторые ученые - к примеру, юрист-международник, известный публицист, профессор Евген Цыбуленко, председатель Украинского землячества Эстонии, а также известный политолог Тоомас Алаталу.

Казалось бы, обыденная страничка нынешней холодной войны между Россией и Западом. Однако один момент достоин отдельного рассмотрения. Тем более, что появление российского списка было в каком-то смысле ожидаемым ответом на то, что Эстония в марте запретила въезд в Эстонию 49 гражданам РФ из так называемого "списка Магнитского".

Впрочем, даже в такой ситуации обнаружилась интрига.

Как оказалось, в список вошло много русскоязычных Эстонии, таких как Евгений Криштафович, Сергей Метлев, известный историк Игорь Копытин и другие. Всем им Россия отказывает во въезде.

Что в этом особенного? Не секрет, что список был создан во многом с показательной, демонстративной целью.

При этом влияние на "реальных русофобов" оказалось ничтожным. Возможно, в РФ надеялись, что этот список поднимет бурю эмоций и будет обсуждаться в эстонских медиа, что можно будет использовать в своих интересах.

На самом деле всплеск в виде нескольких статей с эмоциональной, а порой и иронической окраской конечно был, однако это явно не то, на что рассчитывали в Москве.

Похоже, что основная цель списка заключалась в месседже, адресованном российской и русскоязычной аудитории.

С внутренней аудиторией вроде все просто. Для консолидации россиян вокруг Путина нужен внешний враг, и тут лучшего понятия, чем "русофоб", не найти. Поэтому СМИ России и прокремлевские издания в Балтийских странах, такие как Baltnews.ee, снова ухватились за пресловутый нарратив "русофобии".

Стоит отметить, что уже в 1920-е и 1930-е годы в первый период независимости Эстонской Республики Москва всячески пыталась дискредитировать Эстонию, ее правительство, придумывая всякие небылицы, ложь, распространяя фейки, что в Эстонии живут русофобы, фашисты и т. д. К сожалению, риторика и методологический багаж Кремля в этом отношении почти не изменились. И сегодня, при путинском режиме, эстонцы, Эстония и наше правительство постоянно подвергаются информационным атакам, в которых как перманентная составляющая присутствует нарратив о русофобии.

В то же время новинка российской пропаганды - список "русофобов" - имеет также цель некоего запугивания или скорее предупреждения русскоговорящим Эстонии, показав им, что будет с теми, кто выступает с критическими заявлениями против Кремля и Путина. К сожалению, для многих граждан Эстонии, имеющих родственников в РФ, угроза запрета вьезда туда - весьма существенная.

Что это означает? До сих пор стратегией РФ в отношении "русскоязычного населения" Эстонии (впрочем, это верно и в отношении Латвии и Литвы) была реализация двух целей.

Первая – сохранение культурной (а желательно – и политической) связи русского меньшинства с метрополией. Для этого, например, РФ не скупится на выплату пенсий (до сих пор в РФ возраст выхода на пенсию был ниже, чем в Эстонии, что позволяло гражданам с двумя паспортами несколько лет получать российскую пенсию) и пособий, делая все возможное, чтобы граждане балтийских стран не отказывались от паралельного российского гражданства.

Сама по себе такая цель может выглядеть безобидной. Однако вторая цель РФ – препятствовать интеграции русскоязычных в политическую жизнь страны, оставляя за ними лишь одну роль – страдающего от местного гнета меньшинства.

Эта стратегия берет свое начало с конца 1980-х и по большому счету почти 30 лет оставалась неизменной. До последнего времени.

Новый черный список дал однозначный сигнал – РФ ждет от русского меньшинства Эстонии полнейшего соответствия "линии партии". Любые отхождения от этой линии, равно как и любые попытки компромисса с эстонскими властями, будут строго караться.

Какие это будет иметь последствия? Скорее всего, РФ удастся дополнительно радикализировать русскоязычное меньшинство.

Ну а та меньшая часть, которая откажется следовать новым инструкциям, будет заклеймена как предатели. Обычная для Москвы стратегия.

А главное – на балтийском направлении РФ продолжает играть на "повышение ставок".

Публикации в рубрике "Экспертное мнение" не являются редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения автора