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Якщо Росія атакує Естонію, то може втратити Петербург - Ільвес

Понеділок, 4 червня 2018, 11:43

У військовому сенсі Росія не загрожує Естонії, оскільки знає, що може понести значні втрати внаслідок агресії.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес.

Він нагадав, що в НАТО діє норма (стаття 5), за якою напад на одну з держав-членів прирівнюється до нападу на всі держави одночасно.

"Звісно, Росія може атакувати Естонію – але невдовзі вона може втратити навіть Омск та Томск, не кажучи вже про Петербург. Вони про це пам’ятають", - сказав Ільвес.

Росія веде проти Естонії інформаційну кампанію, зазначив Ільвес. На Заході, за його словами, багато людей потрапляють під вплив російських пропагандистських наративів.

"Нікуди, звісно, не поділася кампанія з дискредитації моєї країни, яка триває вже 27 років. І в Україні, поза сумнівом, розуміють, про що йдеться, бо ви маєте точно таку проблему з боку Росії із розповідями про "нацистів" та "хунту". І ця загроза – справді небезпечна. На Заході вистачає "корисних ідіотів", і досі є медіа, які це підхоплюють.

Водночас він вірить у можливість того, що Росія зміниться настільки, що загрози з її боку зникнуть.

"Я не вважаю, що агресія – це частина генокоду росіян!" - заявив Ільвес.

Детальніше читайте в інтерв'ю на сайті ЄвроПравди: "Екс-президент Естонії: Україна хоче до НАТО? Тоді вам спершу доведеться вступити до ЄС".

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Альянс Естонія Росія
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