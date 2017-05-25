Трамп відштовхнув прем’єра Чорногорії під час відкриття штаб-квартири НАТО

Четвер, 25 травня 2017, 20:26

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Президент США Дональда Трамп знову опинився у центрі уваги ЗМІ через черговий незручний інцидент, цього разу у Брюсселі.

Під час урочистостей, присвячених відкриттю нової штаб-квартири НАТО, Трамп досить грубо відтіснив в сторону прем’єра Чорногорії Душко Марковича, щоб вийти попереду інших лідерів країн і стати поруч с генсеком НАТО.

Джуканович явно не очікував такого, але сприйняв те, що відбулося, з посмішкою.

Трамп же зробив вигляд, що нічого не сталося і ніби взагалі не помітив Джукановича, звернувшись до президента Литви Далі Грибаускайте, а потім до Єнса Столтенберга.

Нагадаємо, Чорногорія офіційно стане членом Північноатлантичного альянсу з 5 червня 2017 року.